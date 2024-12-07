Beşiktaş, Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. TÜPRAŞ Stadyumu'ndaki dev karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmayı başaran siyah-beyazlılar, 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

CENK TOSUN'A BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, Tüpraş Stadyumu'nda siyah-beyazlı taraftarların"Pembe tezkere, pembe tezkere, Cenk Tosun'a pembe tezkere!" tezahüratıyla tepki gösterdi.

TOP ÇİZGİDEN ÇIKTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında Kaleci Mert'ten sıyrılarak boş kaleye vuruşunu yapan Dzeko'nun golünü Emirhan son anda çizgi üzerinden çıkardı. Pozisyonun tekrarında topun tamamının çizgiyi geçmediği görüldü.

BEŞİKTAŞ KIRMIZI KART BEKLEDİ

Jonas Svensson'un Allan Saint-Maximin'i çektiği gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen faul düdüğünü çalarken, Svensson'un hareketi sonrası sinirlenen Saint-Maximin, rakibini iterek tepki gösterdi. Bu pozisyonun ardından siyah-beyazlılar kırmızı kart bekledi ve karşılaşmanın hakemine yoğun itirazlarda bulundu. Hakem Mehmet Türkmen ise Saint-Maximin'i uyarmakla yetindi.

TAYYİP TALHA SAKATLANDI

Beşiktaş'ta stoper Tayyip Talha Sanuç sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Tayyip Talha'nın yerine 70. dakikada yerini Baktiyor Zaynutdinov'a bırakmak zorunda kaldı.

TEK GOL IMMOBILE'DEN

Karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren gol 73. dakikada geldi. Masuaku'dan sol kanatta pası alan Chamberlain, sağ ayak içiyle kale sahasına ortaladı. Kale yakınında dokunuşunu yapan Immobile topu ağlarla buluşturdu. Bu gol karşılaşmanın tek golü oldu ve sahadan 1-0'lık skorla galip ayrılan taraf Beşiktaş oldu.

GEDSON ATILDI

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, 90+5. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve karşılaşmayı 10 kişi tamamladı.

SEMİH'İN GOLÜ OFSAYT

Siyah-beyazlıların 90+8. dakikada Semih Kılıçsoy ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle sayılmadı.

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