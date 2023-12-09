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Beşiktaş Emlakjet-Bahçeşehir Koleji Maçında Ağabey-Kardeş Duygusal Anlar Yaşadı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Beşiktaş Emlakjet ile Bahçeşehir Koleji arasında oynanan maçta, iki kulübün yöneticiliğini yapan ağabey-kardeş duygusal anlar yaşadı. Hüseyin Yücel'in başkanlığını yaptığı Bahçeşehir Koleji'ne yeni seçilen kardeşi Begüm Yücel ile birlikte maçı tribünde izledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yapılan Beşiktaş Emlakjet- Bahçeşehir Koleji müsabakası, iki kulübün yöneticiliğini yapan ağabey-kardeşin duygusal anlar yaşamasına neden oldu.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünün kurucu başkanı olan Hüseyin Yücel, Beşiktaş Kulübünde Hasan Arat başkanlığındaki yeni yönetim kuruluna seçildi.

Hüseyin Yücel, 2017'den beri yürüttüğü ve FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğu da dahil olmak üzere önemli başarılar yaşadığı Bahçeşehir Koleji Spor Kulübünde başkanlığı birkaç gün önce kardeşi Begüm Yücel'e devretti. İki kardeş, takımlarının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yaptığı müsabakayı tribünde yan yana izledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hüseyin ve Begüm Yücel kardeşler, kendileri için önemli bir karşılaşma oynandığını söyledi.

İki takım arasında dostça bir maç oynandığını aktaran Hüseyin Yücel, "Duygusal ve kardeşçe geçen bir maç oluyor. Geçen günlerde kardeşim Begüm Yücel, Bahçeşehir Koleji'nin başkanlık görevine getirildi. Cumhuriyetimizin 100. yılında bir kadının bir kulüp başkanlığına gelmesine, özellikle Süper Lig'deki bir basketbol kulübünün başkanlığına gelmesini çok önemsiyorum. Çok centilmence ve güzel bir mücadele sergiliyoruz. Kendi aramızda da biraz şakalaşıyoruz. 'İyi olan kazansın.' dedik ama günün sonunda dostluk kazanacak." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, kardeşine güvendiğini belirterek, "Sonuna kadar güveniyorum. Bu yıl 7. sezonumuzu geçiriyoruz. Bu zamana kadar ülkemize bir Avrupa kupası hediye ettik. Artık çıtayı daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Artık sorumluluk kendisinde." ifadelerini kullandı.

Begüm Yücel ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk kadın başkan olduğunu hatırlatarak, "Çok mutlu, gururlu ve heyecanlıyım. Çok yakından takip ediyordum ama artık işin içine girdim. Başarı çıtasını biraz daha yükseltmek istiyorum. Yeniden Avrupa kupasını ülkemize getirmek istiyorum. Bunu başarırsam Avrupa kupası alan ilk kadın başkan olacağım. O yüzen bunu yapmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş-Bahçeşehir Koleji birleşme olasılığı

Hüseyin Yücel, Beşiktaş'ın basketbolda büyük hedefleri olduğunu dile getirerek Bahçeşehir Koleji ile birleşmelerinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Bahçeşehir Koleji ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak kulübün büyük hedeflere ulaşmasına destek olacaklarını vurgulayan Yücel, şunları kaydetti:

"Basketbolda çok çeşitli planlarımız var. Öncelikli hedefimiz takımımızın THY Avrupa Ligi'nde mücadele etmesi. Avrupa Ligi'ne ya BKT Avrupa Kupası'nı alıp gideceğiz ya da özel davetiye (wildcard) için başvuru yapacağız. Başkanımız Hasan Arat bunun için çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Beşiktaş'ımızı THY Avrupa Ligi'ne taşıdığımız zaman Bahçeşehir Grubu olarak sonuna kadar takımımızın yanında olacağız, ana sponsorluk yapacağız. Ondan sonra birlikte yürüyeceğiz. Bunun takım birleşmesi ya da başka bir yolla mı olacağını önümüzdeki günlerde şekillendireceğiz. Hedefimiz Avrupa Ligi. Orada çok güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum."

Karşılaşma öncesi ağabey-kardeş olan Hüseyin Yücel ile Begüm Yücel kulüplerini temsilen birbirine çiçek takdim etti.

Kaynak: AA / Spor

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