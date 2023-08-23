Beşiktaş, Dinamo Kiev maçı için hazır
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UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı. Son antrenmanda koşu ve ısınma hareketleri yapan siyah-beyazlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını tamamladı.
Maçın oynanacağı Rapid Giuleşti Stadı'nda gerçekleştirilen son antrenmanda siyah-beyazlı ekip basına açık 15 dakikalık bölümde koşu ve ısınma hareketleri yaptı.
Beşiktaş antrenmanın ardından kamp yaptığı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor