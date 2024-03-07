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Beşiktaş BOA, Spar Girona'yı mağlup etti

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini 81-60 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)

Beşiktaş BOA: Elif Bayram 6, Evans 27, Lazic 7, Li 20, Nogic 17, Krivacevic 4

Spar Girona: Labuckiene 6, Bertsch 9, Magarity 19, Mendy 12, Ygueravide 3, Etxarri 4, Canella 3, Lopez 2, Pena 2

1. Periyot: 27-21

Devre: 41-35

3. Periyot: 56-53

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini 81-60 mağlup etti.

Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

Beşiktaş 14 Mart İspanya Spor Güncel Haberler

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