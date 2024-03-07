Beşiktaş BOA, Spar Girona'yı mağlup etti
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini 81-60 mağlup etti. Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Lukasz Jankowski (Polonya), Nemanja Ninkovic (Sırbistan)
Beşiktaş BOA: Elif Bayram 6, Evans 27, Lazic 7, Li 20, Nogic 17, Krivacevic 4
Spar Girona: Labuckiene 6, Bertsch 9, Magarity 19, Mendy 12, Ygueravide 3, Etxarri 4, Canella 3, Lopez 2, Pena 2
1. Periyot: 27-21
Devre: 41-35
3. Periyot: 56-53
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini 81-60 mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü İspanya'da oynanacak.