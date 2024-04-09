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Beşiktaş BOA Londra'da antrenman yaptı

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FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finali rövanş maçında yarın İngiltere'nin London Lions ekibine konuk olacak, Beşiktaş BOA Londra'daki ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın oynanacağı Copper Box Arena'da başantrenör Aziz Akkaya yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Aziz Akkaya'nın oyuncularıyla salonun ortasında yaptığı konuşmanın ardından idman başladı. Oyuncular şut ve hücum çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip yarın TSİ 13.00'te yapacağı şut antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayacak.

London Lions ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

İstanbul'da oynanan ilk maçı 75-68 kazanan siyah-beyazlı ekip, final rövanşına 7 sayılık avantajla çıkacak.

Kaynak: AA / Spor

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