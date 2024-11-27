Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan ilk açıklama: Artık kulübün siyasetinden sorumlu olacağım

Futbol AŞ'deki başkanlık görevini Hüseyin Yücel'e bırakan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arat, siyah-beyazlı kulübün bundan sonraki işleyişiyle ilgili bilgi verdi.

"SAHİCİ SARSINTILAR DAHA İYİDİR"

Hasan Arat'ın açıklamaları şu şekilde;

"Beşiktaş, futbol branşında 1 ayda dramatik sıkıntılar yaşamıştır. Taraftarımız fevkalade üzgündür, bizler üzgünüz. Buradan daha iyi nasıl çıkarımız formüllerini aradık. Bu tür kararlar, çeşitli türbülanslara neden olabilir. Profesyonel hayatta gün gelir yollarınızı ayırırsınız, daha iyi yönetebilmek için daha iyi yere gidebilmek için Sahici sarsıntılar, yalancı dengelerden daha iyidir.

"FUTBOL AŞ'NİN PATRONU ONLAR"

Futbol AŞ'nin patronu Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez ve Feyyaz Uçar'dır. Ümraniye'den tamamen sorumlu olacak. Tüm hoca kararları, transfer kararları tüm ilişkilerden onlar sorumlu olacak. Ben kulübün siyasetinden sorumlu olacağım. Güçler ayrılığı olacaktır. Bunun doğru olacağına inanıyoruz.

"SEBEPLERİNİ ARAŞTIRIYORUZ"

Biz bu sarsıntıları, kulübümüzün daha kuvvetli bir şekilde yoluna devam etmesi için uyarı niteliğinde görüyoruz. Kulübümüzün profesyonel ekiplerinden uyarılar aldık ve izledik. Benim özel durumum nedeniyle bir dönem bir boşluk oluştu. Bu boşlukta bir şeyler olabiliyor. Bilgilendirmede gecikmeler oldu. Gecikmiş kararlar ve belli hatalar varsa bilincindeyiz. Spor böyledir. Gün gelir o top kaleye girmeyebilir. Sıkıntıları araştırırsınız. Kolay ortamda değiliz. Muazzam başlayan Süper Kupa finaliyle son 1 ayda gelinen nokta dikkate değerdir. Sebeplerini araştırmaktayız.

"BENİ YOLLAMAK İÇİN UĞRAŞTILAR"

Beşiktaşlılar bizi sarsıntılara karşı dimdik durabilmek için seçti. Sarsıntılar sonrası geldik. Yönetimimizin kısa süreli olduğunun ve bu güvenin genel kurul tarafından verildiğinin bilincindeyiz. Beşiktaşlı bugün müsterih olsun. Başkanları olarak karşınızdayım. 1 saat içinde neler oldu gördünüz mü? Beni yollamak için mücadele ettiler. Biraz daha okusalardı, okuyarak anlasalardı, doğrunun ne olduğunu göreceklerdi. Okumak iyi bir şeydir. Yazılanlara dikkat etmek lazım.

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Bizim meselemiz Beşiktaş'tır. Kimseyle meselemiz yoktur. Ben taraftarıma, üyelerime vermiş olduğumuz sözün arkasında olduğumuzu beyan ediyorum. Kimse Beşiktaş ile uğraşmasın. Hele Beşiktaş'ın içindekiler, artık ellerini çeksinler. Varsa kongre mayısta aday olurlar. Whatsapp'ta, sosyal medyada Beşiktaş'ı rencide edecek, idarecilerimi rencide edecek, 2015 öncesi eski taktiklere başvurmasınlar. Beşiktaş bunlara sert cevap verir. Belgesi elimizde hazırdır. Herkes kendine gelsin.

"BU MAÇ BİR MİLLİ MAÇTIR"

Sportif olarak başarılı olmadığımızın farkındayız. Sportif nedenle kalkışmaya eğer ifadesini bile kullanmaya yeltenenler karşısında bizi ve Beşiktaş camiasını bulur. Beşiktaş camiası, kalkışma yapılacak yer değildir. Burası Atatürk'ün kulübür, burası her türlü mücadeleyi verir. Kulübünüze sahip çıkın Beşiktaşlılar, bu insanlar ortaya çıkar bu işleri yaparlar sahip çıkmazsanız. Yarın akşam önemli bir maçımız var. Avrupa'da önemli bir maçtır. Bu maç, milli bir maçtır. Bu sarsıntılar, bu maç öncesi neden yaşandı diyebilirsiniz? Sarsıntılar, gereken yerlere mesajı verir. Hocamızla da konuştuk. Bu mücadeleden iyi ayrılmak istiyoruz dedik.

"TARAFTARIMIN İSTEMEDİĞİ YÖNETİCİ OLMAM"

Sporda her türlü netice vardır. Biz gönüllü olarak buradayız. İşimizden aşımızdan eşimizden fedakarlık yapıyoruz. Çalışma arkadaşlarımı rencide edecek, iftira atacak insanlara fırsat vermeyin. Yöneticiler hata yapabilir. Önemli olan ahlaksızlık yapmamalarıdır. Hata oyuncu seçiminde olur. İyi yapmaya çalıştığımız müddetçe doğru yöneteceğimize inanıyoruz. Kararını da Beşiktaş genel kurulu verir. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş taraftarıdır. Başkaları heveslenmesin. Beşiktaş taraftarı istemediği anda 1 dakika durmayız. Herkes bunu bilsin. Ben bu kulübün içinden yetiştim. Taraftarımın istemediği yönetici olmam. Beşiktaş taraftarıyla kimse uğraşmasın, Beşiktaş taraftarı gereken dersi verir.

ADAYLIK AÇIKLAMASI: AYRILIRSAM BEN SÖYLERİM

Henüz bir karar almadım. Camiamla zamanı gelince ben paylaşırım. Ben camiama açık sözlülükle hareket ettim. Vereceğim kararı camiam, basından değil benden öğrenir. Spor Toto oynamaktan vazgeçin. Ayrılma durumum olursa vedamı yaparım. Oyun oynamam. Spor Totodan vazgeçin, işimize bakalım.

HASTALIĞI NE?

Hastalığınız nedir, paylaşır mısınız?

Özel durum, benim özel durumum. Bu bilginin bende kalmasına müsaade edin.

"BU KARARA İNANDIK"

Futbol AŞ'deki değişiklik, tam Ümraniye'de çizmelerin giyilmesi gerektiğine inandık. Hüseyin Bey, bu işi Onur Göçmez, Mete Vardar, Feyyaz Uçar olarak yapacağını söyledik. Onlara güveniyoruz. Gurur duyuyoruz.

"SAMET HOCAYI KAPTANLIKTAN DÜŞÜRMEZ"

Onur Göçmez kardeşim mükemmel bir insandır. Sabah bir karar aldı, kabul etmediğimizi söyledik. O da ayrılamayacağını söyledi. Bunlar duygusal şeyler. Gelgitler yaşanır. Bundan kimse bir şey istifade etme yoluna gitmesin. Beşiktaş iyi olmazsa Beşiktaşlı iyi olmaz. Bize vurulacak darbe, Beşiktaş'a vurulur. Onur'a Beşiktaş'ın ihtiyacı vardır. İşini gücünü bırakıp gelmiştir. Faydalı olacaklardır. Biz mükemmel değiliz ya. Yeni bir yönetimiz. Bizim daha 1 senemiz dolmadı. Olağanüstü kongreyle geldik. Tahmin edeceğiniz şeylerden daha kötülerini bulduk kulüpte, hala bunlarla uğraşıyoruz. Bir ekip kulüple, bir ekip futbolla uğraşacak. Matematiksel karşılığı budur. Hepsi benim yol arkadaşım. Samet Hoca da yol arkadaşım. Teşekkür ettim kendisine. Bu ayrılıklar olabilir. Bu ayrılık, Samet Hoca'nın kaptanlığından düşürmez. Ben de gideceğim. Biz bu kararı almak zorundaydık. Sorumluluğu bana aittir.

"GÖZTEPE MAÇI KİMİN MORALİNİ BOZMAZ"

İnsanın her günü, bir diğer gününe uymayabilir. Ben de insanım. Benim de inişlerim çıkışlarım olacak, arkadaşlarımın da olacak. Bu hayatın akışı. Beni kategorize etmeyin. Ben Beşiktaş Kulübü başkanıyım. Biri basketbolcu diyor, biri başka bir şey... Ben sporcu bir adamım. Spor adamlığımın geçmişine bakarsınız. Bu futboldan anlar anlamaz kategorisine girmeyin. Bu iş böyle bir iş değil. Bu iş yönetişim işidir. Bunu nasıl sağlayacaksak, tamiratını yapacağız. Moralim iyi değil, bunu saklamam. Göztepe maçı kimin moralini bozmaz. Camiamı ayakta tutmaya çalışıyorum, bu benim görevim. Sıkıntılar olabilir. Herkesin sıkıntısı olur. Ben gökten zembille düşmedim. Etten kemikten insanım.

"ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VEREREK GELMEDİM"

Buraya şampiyonluk sözü vererek gelmedim!

Samet Hoca, kararın WhatsApp'tan kendisine bildirildiğini söyledi. Ne diyeceksiniz?

WhatsApp'tan yazdım, helalleştim. Talebi vardı, yerine getirdim. Açıklama yapabilir, Beşiktaş'ın kaptanı her zaman açıklama yapabilir. Başımızın üstünde yeri vardır. Gelip burada da yapabilir. Her zaman açığız.

"BAĞIRANLAR BELGE GETİRSİN"

Beşiktaş'ın kurulları vardır. Bir derdi olan, bas bas bağıranlar var ya, gelsinler belge getirsinler. Londra'da ev yazanlar var ya belge getirsin. Burada çalışanların gururu, aileleri, çocukları var. Yapmayın bu işleri. Hepinize söylüyorum.

"VAN BRONCKHORST İLE GÖRÜŞTÜM"

"Van Bronckhorst ile Göztepe maçı akşamı görüştüm. Çok üzgündü. Beşiktaş tarihindeki en kötü 2-0'dan geri dönüşü yaşadı. Bunları anlattık. Ertesi gün tekrar görüştüm. Maçtan sonra değerlendirmeler yapacağımızı söyledim. Yönetimimizin kararının kendisiyle 'devam' kararı olduğunu söyledim. Vakti geldiğinde karar vermekten kaçınmayız. Beşiktaş için her şeyi yaparız. Burası şahsi müessesemiz değil. Benim gönlüm halen Beşiktaş'ın iyi netice, 2-3 maçta iyi netice alacağına inanıyorum.

M. CITY VE REAL MADRİD'E BAKIN

Ben sporcuyum. Sporda öyle sezonun bitmesi diye bir şey yoktur. Hayatta her şey mümkündür. Manchester City kaç maçtır yeniliyor? Dünyanın en pahalı takımı. Sporda bunlar olabilir. Real Madrid'e bakın, Barça'ya karşı nasıl bir netice aldı kendi sahasında. Biz yarın akşamı iyi puanla geçersek Avrupa'da şansımız yüksek. Türkiye'de daha iyi bir noktaya gidebiliriz. Bunu konuşmak için erken.

KALANLAR, GİDENLER

Kaan Şakul Bey devam ediyor. Işıl Hanım müsaade istedi. Kendi haklı gerekçeleri olabilir. Yönetimlerde böyle şeyler olur. Bu işleri çok büyütmeyin. İletişimde yapmamız gerekenler vardı. Kendisi değerli bir hocamızdır, kendisini çok severim. Şahsi kararlarına saygı duyarız. Müthiş Beşiktaşlıdır. Şahsi takdiridir.

MAAŞLAR ÖDENİYOR MU?

Maaşlar ödenmiyor mu?

Bu haberler doğru olabilir. Bu sıkıntıları her kulüp yaşıyor. Bunların çözümünü bulmaya çalışıyoruz. Kolay işler değil. Gazeteciler, bunlarla hiçbir şey kazanamaz. Bunları bıraksınlar.

"VAN BRONCKHORST'UN KARARINI HÜSEYİN BEY VERECEK"

Van Bronckhorst ile devam edilecek mi?

Hüseyin Bey karar verecektir. Hüseyin Bey, futbolun patronudur. Hüseyin Bey, Mete Bey, Onur Bey, Feyyaz Bey karar verecek. Tercihlerini onlar kullanacak. Devam edip etmeyeceğine onlar karar verecek. Bunlar asil insanlardır. Son noktaya gelmeden bana her zaman haber verirler. Haberimin olmadığı bir konu hiç olmadır. Hüseyin Bey centilmen bir insandır. Biz aynı kubbedeyiz. Yanlarında olacağım ama yürütme Hüseyin Bey'de olacak."

"BAŞKAN BENİM, UNUTMAYIN!"

Beşiktaş Kulübü Başkanı her şeyden sorumludur. Yürütmeyi bu şekilde yapıyoruz. Ben çocuklarımızı nasıl takip ediyorum inanın, bilseniz şaşırırsınız. Beşiktaş Kulübü başkanıyım, unutmayın!

"İSTEDİKLERİ KADAR BAĞIRSINLAR"

Beşiktaş'ı sosyal medya yönetemez. Beşiktaş'ı, Beşiktaş taraftarı yönetir. Bunu herkes bir kenara yazsın. Ben sosyal medyayı kapattım. İstedikleri kadar bağırıp çağırsınlar, istedikleri adamları organize etsinler.

BEŞİKTAŞ'I DÜŞÜRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK"

Bir kişi 'SuperApp nasıl gidiyor?' demedi. Niye hep zor ve spekülatif şeyler söylüyorsunuz? 630 bini geçti, dijital cüzdan da 280 bini geçti. Bunlar dünyada rekorlar arasına girdi. Bunları da sorun çünkü Beşiktaş camiasını bu kadar yere düşürmeye kimsenin hakkı yok."