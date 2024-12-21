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Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u ağırlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Mücadeleyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 10. haftada oynanan Galatasaray derbisinin ardından 3 puan almakta zorlanan Beşiktaş, son 7 karşılaşmada yalnızca 1 kez kazandı. Son olarak Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, Alanyaspor maçı öncesinde oynadığı 15 maçta 7 galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, 4'er yenilgi ve beraberlikle topladığı 25 puan ile 6. sırada kendine yer buldu. Son 3 maçta 2 kez sahadan kazanarak ayrılan Alanyaspor ise toplamda 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 yenilgi ile 17 puanla 14. sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş : Mert; Svensson, Uduokhai, Emirhan, Zaynutdinov, Al Musrati, Gedson, Salih, Muçi, Rafa Silva, Semih.

Alanyaspor (Muhtemel): Ertuğrul Taşkıran; Lima, Aliti, Fatih Aksoy, Hadergjonaj; Janvier, Augusto, Makouta; Yusuf Özdemir, Efecan Karaca, Cordova.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tayyip Talha Sanuç, kırmızı kart cezasından dolayı Alanyaspor maçında oynayamayacak. Tayyip Talha, Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor ile oynanan karşılaşmanın 76. dakikasında yaptığı faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncunun yerine sakatlığını atlatan Felix Uduokhai forma giyecek. Öte yandan siyah-beyazlı takımda uzun süre sahalardan uzak kalacak Necip Uysal'ın yanı sıra Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile'nin tedavileri sürüyor. Bu isimler kadroda yer almadı.

KARTAL'IN 5 OYUNCUSU KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasında 5 oyuncu ceza sınırında yer alıyor. Kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncusu Jonas Svensson, orta saha Al-Musrati ile golcü isim Ciro Immobile, Alanyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Bu oyuncular, cezalı duruma düşmeleri halinde Rizespor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

GEDSON FERNANDES GERİ DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart cezasını tamamladı. Teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin Alanyaspor maçında ilk 11'de sahaya sürdüğü Portekizli oyuncu, 1 maçlık aranın ardından takımdaki yerini aldı. Gedson, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 8 gol, 2 asistlik performansla ön plan çıkmayı başardı.

İKİ TAKIM ARASINDA 17. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 17. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 16 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 3'ünden Alanyaspor galip ayrıldı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 33 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 17 gol kaydetti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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