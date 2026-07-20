İspanya Futbolu Tarih Yazıyor: Erkek ve Kadın Milli Takımlarla Küresel Hakimiyet

İspanya yine başardı.

İki yıl önce Berlin'de Avrupa şampiyonu olan takım, 19 Temmuz Pazar günü New Jersey'de Arjantin'i 1-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Aynı başarıyı 2008'de Avrupa Şampiyonası'nı kazandıktan iki yıl sonra, 2010 Dünya Kupası'nı kazanarak tekrarlamışlardı.

İspanya, sadece erkeklerde değil kadın futbolunda da dikkat çekici bir üstünlük ortaya koyuyor.

İspanya kadın milli futbol takımı, 2023'te Sidney'de düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi mağlup etti. Böylece, hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan ilk ülke oldu.

Hepsi bu kadar da değil.

Erkek milli takımı 2023'te Uluslar Ligi'ni ve 2024 Olimpiyat altın madalyasını kazanırken, kadınlar da da hem 2024 hem de 2025'te Uluslar Ligi'ni kazandılar.

Son beş yılda İspanya futbolu, 17 yaş altı takımdan büyükler seviyesine kadar 16 dünya ve Avrupa şampiyonluğu kazandı.

BBC'ye bu başarıyı yorumlayan İspanyol gazeteci Guillem Balague, "Bu, adeta mükemmel bir fırtına. Herkes yapılan işe inanıyor. Futbol kültürü olarak işler belirli bir şekilde ilerliyor. Önemli olan durmadan devam etmemiz."

Zafer makinesi İspanya

Kadın futbolu (2022-2026 yılları arasında 11 şampiyonluk)

Büyükler: 1 x Dünya Kupası (2023); 2 x Uluslar Ligi (2024, 2025)

20 Yaş Altı: 1 x Dünya Kupası (2022)

19 Yaş Altı : 5 x 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu (2022, 2023, 2024, 2025, 2026)

17 Yaş Altı: 1 x Dünya Kupası (2022); 1 x Avrupa Şampiyonluğu (2024)

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Erkek futbolu (2022-2026 yılları arasında beş şampiyonluk)

Büyükler: 1 x Dünya Kupası (2026); 1 x Avrupa Şampiyonluğu (2024); 1 x Uluslar Ligi (2023)

23 Yaş Altı: 1 Olimpiyat altın madalyası sahibi (2024)

19 Yaş Altı: 1 kez Avrupa şampiyonu (2026)

'De La Fuente'yi atamak riskliydi'

İspanya, Aralık 2022'de Luis de la Fuente'yi erkek milli takım keteknik direktörlüğe getirdiğinde, Uluslar Ligi (2023), Avrupa Şampiyonası (2024) ve Dünya Kupası (2026) başarılarına ulaşmasını bekleyenlerin sayısı azdı.

İspanya, 2022'de Katar'daki Dünya Kupası'nda son 16 turunda Fas'a elenmişti.

Luis Enrique'nin görevinden ayrılmasının ardından federasyonun yeni bir teknik direktöre ihtiyacı vardı.

Balague, "Oyun tarzını ve sistemi bilen bu ismi [De La Fuente] tercih ettiler" diyor:

"Çok riskli bir karardı; kimsenin onun bu denli başarılı olacağını düşündüğünü sanmıyorum."

Bu karar riskli görünüyordu çünkü De La Fuente; daha önce hiç büyük bir kulüp çalıştırmamış olmasına rağmen İspanya milli takımının başına geçmişti.

1994 yılında futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra İspanya'nın alt liglerinde teknik direktörlük, altyapı görevleri ve yardımcı antrenörlük gibi çeşitli rollerde 15 yıl geçirdi.

Ardından İspanya'nın genç milli takımlarının başına getirildi.

Rakiplere ve sürece saygı

Eski İspanya milli takımı oyuncusu Juan Mata, BBC Spor'a verdiği demeçte, Fuente'nin tüm bu oyuncuları altyapı döneminden tanıdığını söylüyor.

"Bu sadece bugünün değil, aynı zamanda geleceğin de takımı" diyerek şampiyon oyuncuların henüz kariyerlerinin başında olduğunu hatırlatıyor.

On dokuz yaş altı, 21 yaş altı takımları ve Olimpiyat takımlarındaki görevlerinin ardından A milli takımın başına getirilen De La Fuente; rakiplere ve sürece saygı duyulan, sabır ve sakinliğin ön planda tutulduğu bir futbol kültür oluşturdu.

Altmış beş yaşındaki teknik adam, New York'taki final öncesi düzenlenen son basın toplantısında gazetecilere, "Çoğunuz benden gençsiniz ve tecrübeye saygı duymalısınız" dedi.

Zafer sonrası basın toplantısında ise şöyle konuştu:

"Maçı tamamladığımızda, 'Hocam, artık kazanacak ne kaldı ki? Tüm kategorilerde her şeyi kazandık,' diyen futbolcular vardı.

"Geriye kalan tek şeyin Eylül ayındaki bir sonraki maç olduğu sonucuna vardık; çünkü bu takım dur durak bilmiyor."

Kadın ve erkek milli takımlar ile İspanyol teknik direktörlerin yakaladığı başarı, kulüp futboluna da yansıdı.

Pep Guardiola'nın kupalarla dolu 10 yılın ardından Manchester City'den ayrılma kararına rağmen, 2026-27 Premier Lig sezonuna başlayacak teknik direktörlerin en az dörtte biri İspanyol.

'Her şeyi kazanıyoruz'

İspanya, farklı kulvarlarda çıktığı son 38 milli maçta yenilgi yüzü görmedi.

Böylece Avrupa veya Latin Amerika takımları arasındaki tarihin en uzun yenilmezlik serisine imza attı.

Bu arada, İspanya'da kadın futbolu da son on yılda büyük bir gelişme gösterdi.

Ülke, üç yıl önce Kadınlar Dünya Kupası finalinde İngiltere'yi yenerek kupaya uzandı.

Bu zafer, turnuvada ilk kez 2015'te boy gösteren takımın üçüncü katılımında gerçekleşti.

İspanya kadın milli takımı daha sonra 2024 ve 2025 yıllarında üst üste Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazanarak bu başarısını taçlandırdı.

Eski bir futbolcu olan gazeteci Maria Garrido, 2024 yılında BBC Spor'a verdiği demeçte, "İspanya'da kadın futbolunda yaşanan değişiklikler özellikle önemli oldu" demişti:

"On yıl önce Barcelona'da oynadığım dönemde, kadınlar için bir La Masia [Barcelona'daki ünlü futbol akademisi] yoktu. Ulaşım masraflarımızı kendimiz karşılıyorduk, ebeveynlerimiz bizi antrenmanlara götürüyordu ve hiç para kazanmıyorduk.

"Ancak son beş yılda durum önemli ölçüde iyileşti. Kadın futbolunu desteklemek için büyük çaba sarf edildi. Buna daha fazla gençlik kategorisinin oluşturulması, daha iyi tesisler ve koşullar sağlanması ile kızlar için özel bir futbol akademisinin kurulması da dahildi.

"Bu dönüşüm sadece sporu devrimleştirmekle kalmadı, aynı zamanda İspanya'da kadın futboluna duyulan saygıyı da artırdı."

Hem erkek hem de kadın takımlarının bu başarıları, son on yılda gençlik seviyesinde kazandıkları sayısız şampiyonluğun ardından geldi.

'Kazanmak, kazanmayı doğurur'

Ülke futbolu için gelecek parlak görünüyor ve birçok kişi İspanya'nın sahadaki hakimiyetinin devam edeceğine inanıyor.

Erkekler kategorisinde Lamine Yamal ve Pau Cubarsi gibi iki olağanüstü genç yeteneğe sahipler.

Kadın milli takımında forma giyen Vicky Lopez, aynı yaşta Barcelona ile üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

Forvet oyuncusu Salma Paralluelo, 23 yaşına gelmeden önce ülkesini 50'den fazla kez temsil etti.

Yamal, 1958'de Brezilyalı Pele (17 yıl, 249 gün) ve 1982'de İtalyan Giuseppe Bergomi'den (18 yıl ve 201 gün) sonra Dünya Kupası finalinde oynayan en genç üçüncü oyuncu oldu.

Cubarsi'nin de finalde günü 19 yaş ve 178 günlükken sahaya çıkmasıyla, İspanya, bir Dünya Kupası finalinde iki 20 yaş altı futbolcu ile sahaya çıkan ilk takım oldu.

Eski İngiltere kalecisi Joe Hart, Arjantin karşısında alınan galibiyetin ardından BBC Spor' a verdiği demeçte, "İspanya'nın dünyada kimsenin yaklaşamadığı bir oyun tarzı var" dedi:

"Bu Dünya Kupası'nda kimse onlara karşı zorlayıcı bir oyun sergileyemedi. Tüm turnuva boyunca kalelerine sadece 10 şut çekildi."

1998 Dünya Kupası şampiyonu Fransa takımından Thierry Henry, Fox Sports'a verdiği demeçte İspanya'nın önümüzdeki yıllarda da turnuvaları domine etme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

"Hayata geçirdikleri sisteme hakkını teslim etmek istiyorum" dedi ve devam etti:

"Çünkü İspanya eskiden bu kadar kazanamıyordu. Şimdi ise her seviyede kazanıyorlar."

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .