Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış - Haberler

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Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Fenerbahçe, tecrübeli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde yeni sezona başlıyor. Sarı lacivertli ekipte bugün bazı futbolcular sağlık kontrolünden geçti. Bu kontroller sırasında futbolcular fotoğraf çekildi. Fenerbahçe resmi sitesinde yer alan fotoğraflarda en dikkat çeken isim ise Mergim Berisha oldu.

Fenerbahçe bugün sağlık kontrolleriyle sezona başlangıç yaptı. Sağlık kontrolünden geçen ilk grupta yer alan tüm futbolcuların tetkikleri tamamlandı. Fotoğraf çekilen futbolcular arasında en dikkat çeken isim ise Berisha oldu. Tatili iyi değerlendiren ve sezona iyi hazırlanan golcü oyuncunun fit vücudu sosyal medyada beğeni topladı. Kanarya'da Berisha'nın yanı sıra; Serdar Aziz, İrfan Can, Novak, Mert Hakan ve Gustavo gibi isimlerde sağlık kontrolünden geçti.

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Berisha'nın son hali 'vay be' dedirtti! Fenerbahçe'nin golcüsü tatilde boş durmamış

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Mergim Berisha Jorge Jesus Fenerbahçe Spor Haberler

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