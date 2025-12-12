Bergen'de Talisca'nın gecesi! Fenerbahçe'den ilk 8 yolunda kritik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bergen Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

TEMSİLCİMİZ MAÇA GOLLE BAŞLADI

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BRANN 10 KİŞİ KALDI

18. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri'yi düşüren Helland, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI

36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

ANDERSON TALISCA'DAN ŞIK BİR GOL DAHA

44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti. Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Mücadelenin 65. dakikasında sol kanatta topla buluşan Levent, harika bir kesme ortayla Talisca'ya adeta al da at dedi. Talisca topu sektirerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı yıldız bu golle hat-trick yaptı.

İLK 8 YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 11'e yükselterek ilk 8'e girmek adına kritik bir 3 puanı hanesine ekledi ve 12. sıraya çıktı. Brann ise 8 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Brann, sahasında Midtjylland'ı konuk edecek.