Bergen'de Talisca'nın gecesi! Fenerbahçe'den ilk 8 yolunda kritik galibiyet

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Brann'ı 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, puanını 11'e yükselterek ilk 8 yolunda kritik bir galibiyet aldı. Ev sahibi ekibi, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Brann ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bergen Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 4-0'lık skorla kazandı.

TEMSİLCİMİZ MAÇA GOLLE BAŞLADI

5. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Nene'nin savunma arkasına pasında topla ceza sahasında buluşan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya durumda aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

BRANN 10 KİŞİ KALDI

18. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan En-Nesyri'yi düşüren Helland, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle hakem Delajod tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

FENERBAHÇE FARKI İKİYE ÇIKARDI

36. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hücum yönünün sağından Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Oosterwolde'nin indirdiği top altıpas üstünde Talisca'nın önünde kaldı. Brezilyalı oyuncu müsait durumda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

ANDERSON TALISCA'DAN ŞIK BİR GOL DAHA

44. dakikada Fenerbahçe farkı 3 yaptı. Brown'un soldan ortasında penaltı noktasında göğsüyle topu önüne alan Brezilyalı futbolcu, güzel bir vuruşla kendisinin ikinci, takımın üçüncü golünü kaydetti. Talisca, Fenerbahçe tarihinde deplasmanda oynadığı bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında 2 gol atan ilk oyuncu oldu.

TALISCA HAT-TRICK YAPTI

Mücadelenin 65. dakikasında sol kanatta topla buluşan Levent, harika bir kesme ortayla Talisca'ya adeta al da at dedi. Talisca topu sektirerek yaptığı kafa vuruşunda topu ağlarla buluşturdu. Brezilyalı yıldız bu golle hat-trick yaptı.

İLK 8 YOLUNDA KRİTİK GALİBİYET

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, puanını 11'e yükselterek ilk 8'e girmek adına kritik bir 3 puanı hanesine ekledi ve 12. sıraya çıktı. Brann ise 8 puanda kaldı. Avrupa Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Brann, sahasında Midtjylland'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFurkan inci:

birilerinin düşürdüğü ülke puanını biz sırtlıyoruz

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Şengezer:

DERSİMSPORLU Olarak Fenerbahçe'yi Tebrik Ediyorum. Tüm Takımlarımıza Başarilar

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

bu goller Fenerbahçe düşmanlarına kapak olsun cin con rezil etti itibarımızı gene Fenerbahçe kurtardı

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme8
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

erkan aslan Fenerin galibiyeti şana kapak oldumu hadi ötüp duruyordun nerdesin ezik sen cin conlu olarak rezil olmaya devam et

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Tebrikler Fenerbahçe

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title