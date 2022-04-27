Başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de başlangıç ve bitiş noktası değişen 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü gerçekleştirildi.

Başlangıç ve bitiş noktası, Karaağaç'taki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak belirlenen ve 8 Mayıs'ta düzenlenecek 7. Uluslararası Edirne Maratonu'nun parkur ölçümü, Dünya Atletizm Birliğinin B sertifikalı ölçümcüleri tarafından yapıldı.

Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanı ve maraton koordinatörü Önder Akdağ, AA muhabirine, maratonun başlangıç ve bitiş noktaları haricinde parkurda herhangi bir değişik bulunmadığını söyledi.

Yarı maratonun başlangıç ve bitiş noktasının, Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu tarihi tren garı olarak belirlendiğini belirten Akdağ, "Son haliyle parkurun ölçümü ve tescili gerçekleştiriliyor. Bununla ilgili de federasyonumuz tarafından yetkili personel görevlendirildi. Başlangıç noktasının işaretini koyarak ölçümü başlattık." dedi.

Akdağ, bu gece sona erecek kayıtların 2022 Edirne Yılı'na atıfta bulunmak üzere 1022 kişiyle sınırlı tutulduğunu ifade etti.