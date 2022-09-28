Basketbol: Erkekler Federasyon Kupası
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Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor finale yükseldi.
Basketbol Erkekler Federasyon Kupası'nda Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Samsunspor finale yükseldi.
Türkiye Basketbol 1. Lig ekiplerinin katılımıyla Ankara'da düzenlenen turnuvada yarı final maçları yapıldı.
Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 92-74 mağlup eden Gölbaşı Belediyesi TED Ankara Kolejliler ile Fenerbahçe Koleji DS Energy'ye 99-82 üstünlük kuran Samsunspor, adlarını finale yazdırdı.
Final karşılaşması, 30 Eylül Cuma günü saat 16.00'da yapılacak.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor