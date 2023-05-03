Bandırmaspor maçının hakemi sezon sonuna kadar görev alamayacak
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Federasyon, Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
Bandırmaspor maçının hakemi Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar görev verilmeyeceğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor