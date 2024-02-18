Bakan Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.
- Bakan Bak'tan Feyzullah Aktürk'e tebrik telefonu
BÜKREŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk'ü telefonla arayarak tebrik etti.
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 92 kilo finalinde Feyzullah Aktürk, Slovak rakibi Boris Makoev'i 8-0 yenerek altın madalya kazandı. Mücadele sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şampiyon güreşçiyi telefonla arayarak kutladı.