Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti.
- Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti
BÜKREŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti.
Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelenin ardından şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.