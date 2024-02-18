Üye Girişi
Haberler

Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti.

- Bakan Bak, Taha Akgül'ü telefonla arayarak tebrik etti

BÜKREŞ - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebrik etti.

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda, serbest stil 125 kilo finalinde Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili'yi 5-4 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın bak, mücadelenin ardından şampiyon güreşçi Taha Akgül'ü telefonla arayıp tebriklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Taha Akgül Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dün gece deprem oldu mu? İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? 18 Şubat dün gece deprem mi oldu? Gobi Çölü nerede, hangi kıtada? Gobi Çölü hangi ülkede ve kıtada yer almaktadır? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncuları kimdir? Nereden Çıktı Bu Velet oyuncu kadrosu! RAMAZAN'A KAÇ GÜN KALDI? Ramazan ne zaman başlıyor, kaç gün kaldı 2024? YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı! Filistin halkının toprak sattı mı? Filistinliler tarihte hiç toprak sattı mı? Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? İrfan Değirmenci nereden aday? İrfan Değirmenci hangi partiden, nerenin adayı oldu 2024? 24 ŞUBAT KANDİL Mİ? 24 Şubat Cumartesi günü ne kandili, hangi kandil? 2024 dini günler takvimi! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS maçı bitti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 18 Şubat İnstagram ne oldu? ÜMRANIYESPOR – EYÜPSPOR CANLI: Ümraniyespor – Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Eyüpspor canlı yayın linki! ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki! Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title