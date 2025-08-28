Bakan Bak, Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı

FATİH Belediyesi'nin düzenlediği Mimar Sinan Spor Kompleksi'nin temel atma töreni ve Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Sporda da teknolojide de başarılı olacağız. Yeni eserler, tesisler ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey büyük ve güçlü Türkiye için, durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Fatih Belediyesi, Mimar Sinan Spor Kompleksi temel atma töreni ve Yaz Spor Okulları kapanış programı düzenledi. Programa Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Sevan Sıvacıoğlu, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay katıldı. Spor okullarında eğitim gören çok sayıda çocuğun da katılım sağladığı programda çeşitli etkinlikler düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, programda yaptığı konuşmada, "Fatih Belediyesi yaz spor okullarında 8 bine yakın çocuğumuz çeşitli branşlarda basketboldan, voleybola, yüzmeden atletizme, futboldan taekwondoya, judo'ya ve diğer branşlara katılarak çok eğlenceli bir dönem geçirdi. Fatih'te yapılan eserler ortada. Sporun içinden gelen, sporu çok seven, gençliğinde futbol oynamış ve Fatih'i karış karış bilen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih'e verdiği destek çok önemli. Fatih demek, İstanbul'un özü İstanbul'un kalbi demek. Yine siyasette de Fatih ayağa kalkarsa İstanbul ayağa kalkar. Dolayısıyla Fatih'te ne yaparsak Fatih'in güzel insanları hak ediyor" dedi.

'FATİH'TE ONLARCA TESİS ORTAYA ÇIKTI'

Bakan Bak, "Sayın başkanımıza teşekkür ediyoruz. Önceki dönem bakanımız sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu o da bir Fatihli. Yine biz de 65'inci hükümette yani 2017-2018'de tesislerin başlangıcını yaptık. Yedikule'de havuzla beraber yine Haliç Su Sporları Merkezi, Silivrikapı'daki yapılan tesisler Mimar Sinan'daki tesisler ve diğer yapılan tesislerle beraber Fatih'te onlarca tesis ortaya çıktı. Fatih'in gençleri için alan çok dar. Buraları çok güzel yönetmek gerekiyor. Sayın başkanımızın da daha önce TOKİ Başkanlığı yapması nedeniyle de verdiğimiz desteği çok efektif bir şekilde, verimli bir şekilde kullanarak sonuca çabuk gidiyor ve çok hızlı bir şekilde tesisleri ortaya çıkartıyor. Bugün burada Mimar Sinan Spor Kompleksi'nde kütüphaneden kapalı yüzme havuzuna, kapalı salona, Pilates Merkezi başta olmak üzere pek çok etkinliği yapabilecekleri bir tesiste kazandırıyoruz. Yine Darüşşafaka'da yapılan tesisi geçtiğimiz yıl açmıştık. Orada da havuzuyla, kültür merkeziyle, kapalı salonuyla güzel bir tesis ortaya çıktı. Yine ihya ettiği vakıflarla beraber ihya ettiği tesisler var. Yakında açılışını yapacağımız Silivrikapı'daki Spor Vadisi de çok kıymetli" diye konuştu.

'BİZİM GÖREVİMİZ ÇOCUKLARI SAHALARA, TESİSLERE, KÜTÜPHANELERE VE GENÇLİK MERKEZLERİNE GETİRMEK'

Bakan Bak, "Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çocuklarımıza ve ailelerimize şunu söylüyoruz; 'Lütfen çocuklarınızı bizim spor tesislerimize getirin.' Çünkü bizim en önemli görevimiz bağımlılıkla mücadele. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak bizim görevimiz çocukları sahalara, tesislere, kütüphanelere, gençlik merkezlerine getirmek. Uyuşturucu, dijital bağımlılık, içki gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmamız lazım. Sporun, birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmamız lazım. O nedenle spor kulüplerimize de görev düşüyor. Burada sayın başkanımız ve Fatih'teki spor kulüpleri gerçekten çok iyi bir uyum içerisinde çalışıyorlar. Burada çoklu kulüpler var. Fatih Karagümrük, Vefa, Davutpaşa var. Yine aşağıda Haliç su sporları, Fatihspor başta olmak üzere kulüpler var, Çırçır var. Bu sahalarda ben de çok futbol oynadım, futbol müsabakalarına katıldık. Fatih bu nedenle sporun her şeyini zerresine kadar hak ediyor. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu; 'Çocuklar ve gençler için, mahallelerde bulduğunuz her yeri halı sahalar yapın; basketbol sahaları, küçük sahalar, voleybol sahaları yapın, okul bahçelerini tesis yapın.' İşte bunu Türkiye'de en güzel işleyen en güzel yöneten ve bizimle beraber çok güzel çalışan Fatih Belediyesi var. Fatih Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ergün Turan'a teşekkür ediyoruz. Ayrıca gençler için yaptığı kütüphanelere de bizim desteğimiz var. Belediyenin altındaki kütüphaneden, Topkapı'daki kütüphaneye her noktada yaptığı kütüphanelerle gençlerimizin ders çalışmasına, sınavlara hazırlanmasına ve ödevlerini yapması için olanaklar sağlıyor. Dolayısıyla Fatih'te güzel işler oluyor. Gerçekten belediyemiz bu noktada iyi çalışıyor, yaptığı tesislerle kültür merkezleriyle önemli işler yapıyor" dedi.

'TÜRKİYE BİR SPOR ÜLKESİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYOR'

Bakan Bak, "Fatih'i seven Sayın Cumhurbaşkanımız var. Cumhurbaşkanımızın Türk sporuna yaptığı yatırımlar çok kıymetli. Dünya standartlarında, Avrupa standartlarında, kapalı spor salonlarıyla, stadyumlarıyla, yüzme havuzlarıyla Türkiye bir spor ülkesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Sayın Cumhurbaşkanımıza Türk sporuna verdiği destek için, Fatih'e verdiği destek için teşekkür ediyoruz, durmadan çalıştığı için teşekkür ediyoruz. Fatih'in sokaklarını karış karış bilen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Dünya lideri Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden geldiği ve sporu çok iyi anladığı için kulüplere destek vermemizi istiyor. Yine inanıyoruz ki yaz spor okullarında çocuklarımız yeni arkadaşlıklar kazandı. Kimisi futbolda, kimisi voleybolda, kimisi ise basketbolda güzel işler yaptı. Burası cıvıl cıvıl ve harika. Güzel bir güne başladık, heyecanınız ve enerjiniz için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'DURMAK YOK YOLA DEVAM'

Bakan Bak, "Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 'yüzme bilmeyen kalmasın projesi' çerçevesinde Türkiye çapında 12 milyon çocuğumuza yüzme öğrettik. Burada yapılacak havuzda yine Fatih'in çocukları yüzme öğrenecek. Etrafında deniz, yelken, kano kürek ve her şey var. Sayın başkana eserleri ve verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Fatih'e hizmet etmeye ve hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'de 'Terörsüz Türkiye' projesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Hafta başında Ahlat'taydık, ardından Malazgirt'teydik. Orada şunu gördük; Bu ülkenin gençleri her şeyi hak ediyor. Yatırımları ve desteği hak ediyor. Hep beraber güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Sporda da teknolojide de başarılı olacağız. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye için hep beraber çalışacağız. Durmak yok yola devam diyorum. Tesislerimiz hayırlı olsun. Sevgili veliler çocuklarınızı tesislerimize getirin. Yeniden kış spor okulları başlayacak. Yeni eserler, yeni tesisler ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Her şey büyük Türkiye için her şey güçlü Türkiye için durmak yok yola devam diyoruz" dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise şunları söyledi:

"Son 6-7 yılda Fatih'imizde gerçekten gençlerimizle ve çocuklarımızla beraber spor branşlarında müthiş bir gelişim oldu. Yaklaşık 17 tesisi son 6 yılda Fatih'e kazandırdık. Uzun yıllardır siyasette bulunan birisi olarak söylüyorum; Bu gerçekten Türkiye için çok takdire şayan bir iştir, Fatih için de öyledir. sayın Osman Aşkın Bak bakanımıza şahsım ve Fatih adına teşekkür ediyorum. Mimar Sinan Spor Merkezi'mizi yapıyoruz. Fatih'in dördüncü yüzme havuzu inşallah 1 yıl içerisinde teslim edilmiş olacak. İçerisinde büyük bir voleybol, basketbol sahası ve kadınlar için pilates salonları var."