Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, en az bir kere bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 57. maddeye göre futbolcuların alacağı cezalar da ortaya çıktı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcuyu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
  • Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesine göre, bahis oynadığı ispat edilen futbolcular üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası alabilir.
  • Sevk edilen futbolcular arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer alıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması kapsamında hakemlerin ardından futbolcular da Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF, en az bir kez bahis oynadığı gerekçesiyle 1024 futbolcunun ismini açıkladı.

ALACAKLARI CEZALAR ORTAYA ÇIKTI

Süper Lig'den 27 futbolcunun, toplamda ise 1024 futbolcunun suçu onaylanması halinde alacağı cezalarda ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre 1024 futbolcu, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi gereğince sevk edildi. Peki Futbol Disiplin Talimatı 57. maddesi ne diyor?

3 AYDAN 1 YILA KADAR MEN CEZASI

Futbol Disiplin Talimatı 57. maddesine göre, bahis oynadığı ispat edilen futbolcular, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

İşte Futbol Disiplin Talimatı 57. maddesi;

Bu talimat kapsamındaki kişilerin; "a) Futbol müsabakaları ve/veya futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasaktır.

b) Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis ve benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda (Kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere) doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket eden kişiler, üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

Yetkili makamlarca lisanslanmamış bahis kuruluşlarının, stadyumlarda bulunan reklam panoları ve sair ekipmanlarının kullanımı suretiyle de dahil herhangi bir mecrada tanıtımının veya reklamının yapılması yasaktır. Bu yasağa söz konusu kuruluşların iştirakleri ile bu kuruluşları çağrıştıran şekilde tanıtım ve reklam yapılması da dahildir."

SÜPER LİG'DEN 27 FUTBOLCU YER ALDI

Sevk edilenler arasında Süper Lig'den 27 futbolcu yer aldı. TFF'nin açıklamasında 14 Süper Lig takımının oyuncusu tek tek duyuruldu.

Yorumlar (10)

Haber YorumlarıMGk:

Bahis kralı Fenere başkan olunca bahis skandalı patlıyor tesadüfler tesadüfler..

Yorum Beğen68
Yorum Beğenme35
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

ergence bir yorum daha

yanıt25
yanıt12
Haber YorumlarıMGk:

Kaya kartalı yaş kaç abicim cevap tarzına bakılırsa on üç civarı

yanıt5
yanıt4
Haber YorumlarıSelim Demir:

Morinho ve ali koç niye yok listedee

Yorum Beğen49
Yorum Beğenme47
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKaya Kartalı:

dürüstler olmuyor llstede o yüzden yoklar...

yanıt25
yanıt21
Haber Yorumlarıpusatalfa:

Ligi iptal ettirmek isteyen bahis şirketi sahibi biri bu futbolcuların adını yada fake hesap oluşturulan hesapları ortaya atmıştır

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
