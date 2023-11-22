Bahçeşehir Koleji, KK Mornar'ı mağlup ederek lider tamamladı

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan maçta Bahçeşehir Koleji, Karadağ'ın KK Mornar takımını 103-68 yenerek grubu lider tamamladı. Başantrenör Sinan Atalay, galibiyetten memnun olduklarını belirtti ve sakat oyuncuların dönmesiyle daha geniş bir rotasyonla mücadele ettiklerini söyledi.

FIBA Erkekler Avrupa Kupası ilk tur D Grubu son maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Karadağ'ın KK Mornar takımını 103-68 mağlup eden Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Sinan Atalay, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Grup hakkında değerlendirmede bulunan Atalay, "Açıkçası grubun başı bizim için zor başladı çünkü o dönemde çok fazla sakat oyuncumuz vardı. İçerde ilk oynadığımız Nymburk maçında da mağlup olduk. Ondan sonra bu grupta kalan maçlarımızı kazanacağımıza emindik. Grubu lider bitirebileceğimize de emindik. Sonrasında sakat oyuncularımız düzeldi. Daha geniş bir rotasyonla grubu istediğimiz yerde bitirdik." değerlendirmesinde bulundu.

"Maçın başından işi sıkı tuttuk"

Maç için iki gün hazırlık yapabildiklerini belirten Atalay, "İki gün boyunca konuştuğumuz tek konu rakibimizin bir iddiası olmasa da bizim için bu maçın yolun sonu olabileceğiydi. Maçın başından işi sıkı tuttuk ve ikinci devrede rotasyona gittik. Bu durum da bizim için avantaj oldu çünkü bu sayede oyuncularımız Çağdaş Bodrumspor karşılaşması öncesi dinlenebildi." diye konuştu.

Bu sene maç maç gitmek istediklerini dile getiren Atalay, "Şampiyon olmayı amaçlıyoruz ancak bu sene adım adım gitmek istiyoruz. Bu işin içinde sakatlık olabiliyor. Yine de oyuncular müzemize bu kupayı tekrar getirmek istiyor." ifadelerini kullandı.