Aziz Yıldırım Ankara'da Temaslarda Bulundu

Eski Fenerbahçe Başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, kongre öncesi Ankara'da Yargıtay, Danıştay üyeleri ve TOBB Başkanı ile görüştü, ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

ESKİ Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım kongre öncesi çalışmalarını bugün Ankara'da sürdürdü. Başkent'te ilk olarak Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya gelen Yıldırım, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu görüşmesinin ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı ve Başkan Adayı Aziz Yıldırım, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi yurt çapındaki temaslarına bugün Ankara'da devam etti. Aziz Yıldırım, Ankara ziyaretleri kapsamında, sabah saatlerinde Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle bir araya geldi. Yıldırım daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlenen yemekte, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

TOBB temaslarının ardından Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti. Aziz Yıldırım, mozeleye çelenek konulmasının ardından Anıtkabir anı defterini imzaladı.

Aziz Yıldırım anı defterine şunları yazdı:

"Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün, Cumhuriyet'in sarsılmaz kalesi ve Kuvayı milliye ruhunun spor sahalarındaki temsilcisi, Fenerbahçemiz adına derin bir saygı ve büyük bir sorumlulukla huzurunuzdayım. En karanlık ve umutsuz anlarda bile ihtiyacımız olan gücü, milletimizi tek bir ülkü etrafında toplayan ve bağımsızlığa ulaştıran eşsiz iradenizden alıyoruz. İmkansızlıklar içindeki bir vatanı ayağa kaldırıp tek vücut yaptığınız gibi, bizler de bugün aynı inanç ve kararlılıkla Fenerbahçe'yi en kudretli haline getirme sorumluluğunu taşıyoruz. Fenerbahçe'nin sadece bir spor kulübü olmadığının, Cumhuriyet'in sarsılmaz değerlerini yarınlara ulaştıracak kutsal bir sorumluluk üstlendiğinin bilincindeyiz. Şanlı formamızı giyen her sporcumuz, gösterdiğiniz hedefler doğrultusunda zeki, çevik ve ahlaklı duruşundan taviz vermeden mücadelesini sürdürecektir. Fikirlerinizden ve devrimlerinizden bir an bile sapmadan, milyonlarca taraftarımızla tek vücut halinde bu ulu çınarı hak ettiği yere taşıyacağımıza inancımız tamdır. Sonsuz şükran, minnet ve özlemle…

Aziz Yıldırım"

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

