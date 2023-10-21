Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'e mağlup oldu
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Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı Dynavit'e 3-2 mağlup oldu. Maçın süresi 136 dakika oldu.
Vodafone Sultanlar Ligi üçüncü hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit'i ağırlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor rakibine 3-2 mağlup oldu.
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Arzu Uzatöz, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Nicole, Selin, Ecenur, Firdevs, Özgenur, Fatma, Çağla, Simay, Gizem, Tuğçe, Ayşe, Anna, Sara, İlayda
Eczacıbaşı Dynavit: Aybüke, Simge, Boskovic, Beyza, Hande, Yasemin, Alexa, Yaprak, Naz, Elif, Stevanovic, İrina, Defne, Martyna
Setler: 25-18, 25-23, 12-25, 18-25, 13-15
Süre: 136 dakika (27, 36, 23, 29, 21) - AYDIN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor