Avusturya maçını skoruna kadar bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Hollanda maçı için de tahminini yaptı

2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 yeneceği söyleyen sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry'e bu kez çeyrek finaldeki Türkiye- Hollanda maçının sonucu soruldu. Maçların galibini seçmek için burnuyla bir topu kazanan ülkenin bayrağının bulunduğu sepete atan Furry'nin tahminine göre Türkiye Hollanda karşısında da aynı skorla galip gelecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TAHMİNİ TUTMUŞTU

Sevimli köpek Furry, Real Madrid'in Borussia Dortmund'a karşı Şampiyonlar Ligi finalini kazanacağını tahmin etmişti. Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan Madrid, Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuştu.

TÜRKİYE-AVUSTURYA MAÇINI SKORUNA KADAR BİLDİ

Şampiyonlar Ligi'nin kazananını doğru tahmin eden sosyal medya fenomeni köpek Steph Furry, Türkiye- Avusturya maçının sonucunu da doğru tahmin etti. Tüm dünyanın gündemine oturan o köpeğin maçtan önce yaptığı tahminine göre Türkiye Avusturya karşısında 2-1'lik skorla galip gelecekti. Kıran kırana geçen mücadele sonrası milllerimiz maçtan 2-1 galip ayrılmayı başarmıştı.

HOLLANDA'YI GERİDEN GELEREK 2-1 YENECEĞİMİZİ SÖYLEDİ

Avusturya galibiyetimizi skoruna kadar doğru tahmin eden sevimli köpek, bir kez daha ülkemizden yana tahminini kullanarak Türkiye'nin çeyrek finalde Hollanda'yı 2-1 yeneceğini tahmin etti. Köpek ayrıca Türkiye'nin 2-1'lik Hollanda galibiyetini 1-0 geriden gelerek alacağını da söyledi.