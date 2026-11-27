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AVRUPA kupalarında mücadele eden Türk temsilcileri, haftayı kayıpsız tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor rakiplerini mağlup etti. Üç günde çıktıkları 4 karşılaşmada 6 gol kaydeden Türk ekipleri, kalelerinde yalnızca 2 gol gördü. Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş taraftarlarının polis müdahalesine maruz kalması ise Avrupa kupalarında Türk takımlarının başarılı geçirdiği haftaya gölge düşürdü.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki üç farklı organizasyonunda mücadele eden Türk temsilcileri, 24-26 Kasım tarihleri arasında oynadıkları karşılaşmaların tamamından galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da başlayan galibiyet serisi Londra, Batum ve Sofya'da devam etti. Türk ekipleri adına milli santrfor Deniz Gül, Vedat Muriqi, Junior Olaitan, Orkun Kökçü, Mohamed Salah ve Noah Saviolo rakip fileleri havalandırdı.

GALİBİYET SERİSİNİ GALATASARAY BAŞLATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5'inci haftasında İngiliz temsilcisi Aston Villa'yı konuk eden Galatasaray, Deniz Gül'ün 77'nci dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, İngiliz temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle Devler Ligi'nde puanını 9'a yükseltti.

LONDRA'DA İKİ TÜRK TEKNİK DİREKTÖR TARİHTE İLK KEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri İngiltere'nin başkenti Londra'da oynandı. Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Futbolculuk dönemlerinde milli takım ve Atletico Madrid'de takım arkadaşlığı da yapan iki teknik adamın mücadelesinde kazanan taraf Emre Belözoğlu oldu. Belözoğlu, Şampiyonlar Ligi kariyerine de galibiyet ile başlamış oldu.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYETİ OLAİTAN VE ORKUN GETİRDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum kentinde karşılaşan Beşiktaş, ikinci yarıda Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün kaydettiği gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, aldığı galibiyetle organizasyonda puanını 10'a yükseltti. Mücadele, karşılaşmanın ilk yarısında polis müdahalesi dolayısıyla durdu.

BATUM'DA YAŞANAN OLAYLAR FUTBOLUN ÖNÜNE GEÇTİ

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva ile oynadığı karşılaşmaya tribünlerde yaşanan olaylar damga vurdu. Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara Gürcistan polisi müdahale etti. Yaşanan olaylar nedeniyle karşılaşmaya ara verilirken, Beşiktaşlı futbolcular da taraftarlarla görüşmek ve sakinlik sağlamak üzere tribünlere yöneldi.

TÜRK FUTBOLUNDAN BEŞİKTAŞ'A DESTEK

Batum'da yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği Vakfı ve Türk kulüplerinden Beşiktaş taraftarlarına yönelik destek mesajları geldi. Siyah-beyazlı taraftarların maruz kaldığı sert polis müdahalesi, uluslararası basının da gündemine taşındı.

TRABZONSPOR SON SÖZÜ SÖYLEDİ

UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olan Trabzonspor, geriye düştüğü karşılaşmayı Salah ve Saviolo'nun golleriyle 2-1 kazandı. Bordo-mavililer, uzatma dakikalarında gelen galibiyet golüyle Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında haftayı kayıpsız tamamlamasını sağladı.

6 GOLÜN TAMAMI İKİNCİ YARILARDA GELDİ

Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında bu hafta kaydettiği 6 golün tamamının karşılaşmaların ikinci yarılarında gelmesi dikkati çekti. Galatasaray ve Fenerbahçe kalelerini gole kapatırken Beşiktaş ve Trabzonspor rakip fileleri ikişer kez havalandırdı. Dört temsilcinin elde ettiği galibiyetler, Türkiye'nin UEFA ülke puanına da katkı sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı