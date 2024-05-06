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Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türk Sporcular Yarışacak

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Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-12 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek. Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 karateci temsil edecek.

Türk sporcuların da katılacağı Avrupa Karate Şampiyonası, 8-12 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Zadar kentindeki organizasyonda 51 ülkeden 601 sporcu yarışacak.

Şampiyonada Türkiye'yi 12'si kadın, 13'ü erkek olmak üzere 25 karateci temsil edecek.

Para karate müsabakalarında ise 5 sporcu tatamiye çıkacak.

2024 Avrupa Karate Şampiyonası milli takım kadrosu şöyle:

Kadınlar

Kumite 50 kilo: Selva Nur Akkurt Küçükoğlu

Kumite 55 kilo: Tuba Yakan

Kumite 61 kilo: Fatma Naz Yenen

Kumite 68 kilo: Eda Eltemur

Kumite +68 kilo: Fatma Uygur

Kumite takımı: Tuba Yakan, Eda Eltemur, Fatma Naz Yenen, Sudenur Aksoy, Gülbahar Gözütok

Kata: Dilara Bozan

Kata takımı: Damla Su Türemen, Damla Pelit, Zehra Kaya, Elif Karaboğa

Erkekler

Kumite 60 kilo: Eray Şamdan

Kumite 67 kilo: Ömer Abdurrahim Özer

Kumite 75 kilo: Enes Bulut

Kumite 84 kilo: Hasan Arslan

Kumite +84 kilo: Kadir Furkan Genç

Kumite takımı: Enes Bulut, Hasan Arslan, Ömer Faruk Yürür, Furkan Kayalı, Eren Akkurt, Umut Eren Gündoğ, Burak Uygur

Kata: Ali Sofuoğlu

Kata takımı: Ali Sofuoğlu, Enes Özdemir, Emre Vefa Göktaş

Para karate

Berkay Uslu, Muhammed Karakaya, Mürvet Demirtaş, Nesrin Cavadzade, Oya Ekici

Kaynak: AA / Spor

Avrupa Karate Şampiyonası Hırvatistan Türkiye Spor Güncel Haberler

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