Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya... - Haberler

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya...
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya kazandı.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite finalinde 60 kiloda milli sporcu Eray Şamdan, İtalya'dan Angelo Crescenzo'yu yenerek altın madalya kazandı.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor