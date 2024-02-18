Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Soner Demirtaş Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kilo finalinde milli güreşçi Soner Demirtaş, Slovak rakibi Taimuraz Salkazanov'a mağlup oldu ve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Romanya'nın Bükreş şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 74 kiloda milli güreşçi Soner Demirtaş, 2. turda Bireysel İmam Ganishov'u 3-2, çeyrek finalde Gürcü rakibi Georgi Gogritchiani'yi 13-2 teknik üstünlükle ve yarı finalde de Macar Murad Kuramagemodov'u 3-0 yenerek finale çıktı.

Demirtaş, Slovak güreşçi Taimuraz Salkazanov'a 5-0 yenildi ve gümüş madalya kazandı. - BÜKREŞ