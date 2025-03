Avantajı kaptık! A Milli Takımımız, Macaristan'ı 3-1 mağlup etti

A Milli Takımız, UEFA Uluslar A/B Ligi play-off turun ilk maçında Macaristan'ı konuk etti. RAMS Park'taki karşılaşmayı 3-1 kazanmayı bilen milliler, rövanş öncesinde çok büyük bir avantaj elde etti.

ÇANAKKALE ZAFERİ UNUTULMADI

Karşılaşmada 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle tribünlerde çok sayıda pankart yer aldı. RAMS Park tribünlerinde "Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın", "Çanakkale bu milletin gurur başkentidir", "Geçmişini bilmeyen geleceğe yön veremez. Bir ruhtur Çanakkale" ve "Geri dönmeyi düşünmediler, Mektebi Sultani şehitleri" dikkat çekti.

TRİBÜNLERDEN İSRAİL'E TEPKİ

Soykırımcı İsrail'in Filistin'deki işgali ve Gazze ile Batı Şeria'daki saldırılarına tepki olarak RAMS Park tribünlerinde çok sayıda pankart yer aldı. Tribünlerde, "Humanity lost conscience in Gaza (İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti)", "If Jerusalem is not free, the world is captive (Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır)", "#palestiniangenocide (Filistin'de soykırım)", "#letgazababieslive (Gazze'de çocukların yaşamasına izin verin)" ve "#freepalestine (Özgür Filistin)" pankartları açıldı.

BAKAN BAK, MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.

MACAR TARAFTARLARDAN MAÇ YOĞUN İLGİ

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı mücadeleye Macar taraftarlar da ilgi gösterdi. Macar taraftarlar, RAMS Park'ta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu. Bu karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1000. resmi maç olarak da kayıtlara geçti.

PERDEYİ ORKUN AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan milliler, 9. dakikada golü buldu. Abdülkerim Kerim Bardakcı'nın uzun topuyla sağ iç kulvarda buluşan Oğuz Aydın, pasını yanındaki Orkun Kökçü'ye verdi. Orkun da ceza sahası dışında kontrol ettiği topa klas bir vuruş yaparak ağları sarsmayı başardı. Bu golle birlikte milliler 1-0 öne geçti.

MACARLAR SKORU EŞİTLEDİ

Konuk takım, kaleci Uğurcan'ın pas hatasının ardından topu tehlikeli bölgede kazandı. Topu kontrol eden Szoboszlai, sağ kanattaki takım arakdaşını gördü. Varga, içeriye gelen ortayı arka direkte kafayla kale sahasına doğru indirdi. Topu önünde bulan ve vuruşuna yapan Schafer, fileleri havalandırarak durumu 1-1'e getirdi. Bu gol, ilk yarının da skorunu belirledi.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Macarsitan'ın beraberlik golünün ardından daha önce sakatlık yaşayan Kaan Ayhan, 25. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. 20. dakikada dizinden sakatlık yaşasa da tedavi sonrasında oyuna devam etti. Kaan Ayhan'ın yerine 27. dakikada Mert Müldür oyuna dahil oldu.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Millilerin golü kaydeden Orkun Kökçü, müsabakaya sarı kart sınırında çıktı. Orkun, karşılaşmanın 41. dakikasında Zsolt Nagy'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü ve rövanş maçında cezalı duruma düştü. İlk 45 dakikanın kalan bölümünde gol sesi çıkmayınca devreye 1-1 eşitlikle gidildi.

KEREM YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Ay-yıldızlılara yeniden öne geçiren gol, 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Sağ kanattan hareketlenen Oğuz Aydın, Mert Müldür'ün pasıyla son çizgide buluştu ve ortasını yaptı. Bu ortaya kafayı vuran Kerem, topu ağlara gönderdi ve millileri 2-1 üstünlüğe taşıdı.

OĞUZ AYDIN'DAN 2 ASİST BİRDEN

Oğuz Aydın, A Milli Takım formasıyla ilk maçına Macaristan karşısında çıktı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın ilk 11'de görev verdiği Oğuz, 9. dakikada Orkun Kökçü ve 69. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun gollerinde asist yaparak ilk resmi maçında 2 asist birden yapma başarısı gösterdi. Yıldız futbolcu, 72. dakikada ise yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

İRFAN CAN FARKI 2'YE ÇIKARDI

Kırmızı-beyazlılar, İrfan Can Kahveci'nin oyuna girer girmez attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Mert Müldür'ün ceza sahasına havalandırdığı topu Kerem Aktürkoğlu göğsüyle indirdi. İnen topu önünde bulan İrfan Can, gelişine yaptığı sert vuruşla topu filelere gönderdi ve 73. dakikada skor 3-1'e geldi.

RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Müsabakanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Türkiye, sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı. İki takım arasındaki rövanş karşılaşması, 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. TSİ 20.00'deki maçta turu geçen ekip, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.