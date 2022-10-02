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Atletizm: Londra Maratonu

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Atletizm: Londra Maratonu

42. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw kazandı.

42. Londra Maratonu'nu, erkeklerde Kenyalı Amos Kipruto, kadınlarda ise Etiyopyalı Yalemzerf Yehualaw kazandı.

Tokyo, Berlin, Boston, Chicago ve New York ile beraber 6 büyük maraton yarışından biri olan 42,1 kilometrelik mücadele, İngiltere'nin başkenti Londra'da koşuldu.

Erkeklerde ilk sırayı, 2 saat 4 dakika 39 saniyelik derecesiyle Amos Kipruto aldı. Etiyopya'dan Leul Gebresilase, Kipruto'nun 33 saniye arkasında ikinciliği, bitiş çizgisine 40 saniye geride gelen Belçikalı atlet Bashir Abdi ise üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda 2.17.26'lık süresiyle rakiplerini geride bırakan Yalemzerf Yehualaw, şampiyonluğa ulaştı. Geçen yılın galibi Kenyalı Joyciline Jepkosgei, 41 saniye geride ikinci, Etiyopyalı Alemu Megertu da 1 dakika 6 saniye arkada üçüncü oldu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor

New York Chicago Berlin Londra Spor Haberler

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