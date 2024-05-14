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Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı. Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı Göcek açıklarında verildi. Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada mücadele etti. 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldığı yelken yarışları, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı Göcek açıklarında verildi.

Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada mücadele etti.

13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldığı yelken yarışları, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Fethiye Gençlik Göcek Etkinlik Spor Güncel Haberler

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