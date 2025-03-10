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Bambaşka bir görev teklif ettiler: Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı

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İşlerin yolunda gitmediği Trabzonspor'da yönetim, yapılan değerlendirme toplantısının ardından teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı ve futbol direktörlüğü teklif etti. Teklife sıcak bakan ancak henüz kararını vermeyen Güneş, saat 16.00'daki antrenmana çıkmadı. Tecrübeli teknik adamdan boşalan koltuk için bir numaralı aday ise bordo-mavililerin başka bir efsane ismi Fatih Tekke.

Trabzonspor yönetimi, alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Şenol Güneş'in geleceğiyle ilgili kararını verdi.

YOLLAR AYRILDI

DHA'nın haberine göre; Bordo-mavili idarecilerden Zeyyat Kafkas, teknik direktör Şenol Güneş ile birlikte telekonferansla başkan Ertuğrul Doğan ile görüştü. Yaklaşık 4 saat süren zirveden tecrübeli teknik adam ile yolların ayrılması kararı çıktı.

FUTBOL DİREKTÖRLÜĞÜ TEKLİF ETTİLER

Öte yandan Şenol Güneş, Karadeniz ekibinde görev almaya devam edebilir. Bordo-mavililer, Güneş'e futbol direktörlüğü görevini teklif edildi ve tecrübeli çalıştırıcı da bu teklife sıcak baktı. Gün içerisinde konuyla ilgili geniş kapsamlı açıklama yapılması bekleniyor.

Artık takımın başında olmayacak: Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev

ANTRENMANA ÇIKMADI

Karadeniz ekibinden gelen bu kararı değerlendirmeye alan teknik direktör Şenol Güneş, bugün saat 16.00'da gerçekleştirilecek antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavili takımı Güneş'in ekibinin çalıştırdığı öğrenildi.

YERİNE EN BÜYÜK ADAY FATİH TEKKE

Öte yandan Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Sadi Tekelioğlu, bordo-mavililerin yeni hocasını Radyo Spor'a açıkladı. Tekelioğlu, Şenol Güneş sonrası Trabzonspor'un yeni teknik direktörünün Fatih Tekke olacağını söyledi. Tekke, son olarak Alanyaspor'u çalıştırmış ve 7 Kasım 2024 tarihinde Akdeniz ekibinden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Trabzonspor taraftarı ve kamuoyu Fatih Tekke'yi çok istiyor" ifadelerini kullandı. Ayrıca Arda Turan, Igor Tudor, Şota Arveladze ve Nuri Şahin diğer adaylar olarak belirlendi.

Artık takımın başında olmayacak: Trabzonspor'dan Şenol Güneş'e bambaşka görev

GÜNEŞ'İN 5. DÖNEM PERFORMANSI

Trabzonspor, 5. Şenol Güneş döneminde arzu ettiği sonuçları alamadı. Güneş yönetiminde oynadığı 23 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet ile 30 puan toplayan Bordo-Mavililer, 1,30 puan ortalamasında kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının yönetiminde Karadeniz ekibi, deplasmanda 10 maçta 3 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 0.3 puan ortalamasında kaldı. Trabzonspor, Şenol Güneş yönetiminde iç sahada ise 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 27 puan elde ederek 2,07 puan ortalaması yakaladı.

Bambaşka bir görev teklif ettiler: Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları62km9g8z28:

gunesten bi cacik olmaz artik emekliye ayrilip gidip torun sevsin

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