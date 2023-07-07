Arda Güler, Real Madrid formasını giydi! İlk işi armayı öpmek oldu
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Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giyerek basın mensuplarının önüne geçti. 24 numaralı formasıyla top sektiren genç yıldızın, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öpmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda 18 yaşındaki futbolcunun bu hareketi karşısında hüzünlendiklerini ifade etti.
Arda Güler, kendisi için düzenlenen basın toplantısının ardından Real Madrid formasıyla kameraların karşısına geçti. Topla çeşitli hareketler yapan genç futbolcu, ardından dünya devinin armasını öptü.
REAL MADRID FORMASINI GİYDİ
Arda Güler bugün sağlık kontrollerinin ardından Real Madrid tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninin ardından genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giydi. Genç yıldız, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öptü.
SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK
Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda Güler, 10 Temmuz'da tesislerde takımla buluşup ardından sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek.
Sizce Arda Güler'in Fenerbahçe'den ayrılık kararı doğru mu?— Haberler.com (@Haberler) July 5, 2023