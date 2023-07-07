Üye Girişi
Haberler

Arda Güler, Real Madrid formasını giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Spor Haberleri

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giyerek basın mensuplarının önüne geçti. 24 numaralı formasıyla top sektiren genç yıldızın, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öpmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda 18 yaşındaki futbolcunun bu hareketi karşısında hüzünlendiklerini ifade etti.

Arda Güler, kendisi için düzenlenen basın toplantısının ardından Real Madrid formasıyla kameraların karşısına geçti. Topla çeşitli hareketler yapan genç futbolcu, ardından dünya devinin armasını öptü.

REAL MADRID FORMASINI GİYDİ

Arda Güler bugün sağlık kontrollerinin ardından Real Madrid tarafından kamuoyuna tanıtıldı. Başkan Florentino Perez'in de katıldığı imza töreninin ardından genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giydi. Genç yıldız, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öptü.

SEZON ÖNCESİ KAMPINA KATILACAK

Real Madrid'de 24 numaralı formayı giyecek olan Arda Güler, 10 Temmuz'da tesislerde takımla buluşup ardından sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek.

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Haberler.com - Spor

Real Madrid Arda Güler Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Haka:

Her futbolcunun yaptığı şey bu zaten. Ne var bunda

Cevap Yaz242Yayından Kaldır
pentakill lol:

maşallah kardeşime. rabbim sakatlık göstermesin sana vurduğun gol olsun. yolun açık olsun bize parada kazandırdın. tuncay şanlı ve ömer faruk beyaz bu haberleri okuyup kahrolsunlar.

Cevap Yaz221Yayından Kaldır
erman genç :

Ayağının altınamı alacak çocuk ne bekliyorsunuz

Cevap Yaz489Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title