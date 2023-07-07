Arda Güler, Real Madrid formasını giydi! İlk işi armayı öpmek oldu

Arda Güler, Real Madrid formasını ilk kez giyerek basın mensuplarının önüne geçti. 24 numaralı formasıyla top sektiren genç yıldızın, tıpkı Fenerbahçe armasını öptüğü gibi Real Madrid armasını da öpmesi dikkat çekti. Sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarda 18 yaşındaki futbolcunun bu hareketi karşısında hüzünlendiklerini ifade etti.