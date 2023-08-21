Antalyasporlu Ayşe Çiçek Solon Şensoy Türkiye Masterler Şampiyonası'ndan üç birincilik ve iki Türkiye rekoru ile ayrıldı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası ve Olimpik Deneme yarışmalarında Antalyasporlu atlet Ayşe Çiçek Solon Şensoy, üç birincilik ve iki Türkiye rekoru elde etti. Şampiyonada başarılı performans sergileyen Şensoy, 100 metre, gülle atma ve 200 metre yarışlarında birincilikler kazandı ve iki Türkiye rekoru kırdı.

İzmir'de düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası ve Olimpik Deneme yarışmalarından Antalyaspor'un tecrübeli atleti Ayşe Çiçek Solon Şensoy, üç birincilik ve iki Türkiye rekoru ile ayrıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Masterler Şampiyonası ve Olimpik Deneme yarışmaları 19-20 Ağustos 2023 tarihlerinde İzmir Atatürk Stadı'nda gerçekleşti. Şampiyonanın ilk günü sabah saatlerinde koşulan 100 metre yarışında kendi yaş kategorisindeki tüm rakiplerini geride bırakan Ayşe Çiçek Solon Şensoy, 21.20'lik derecesi ile birincilik elde ederken, aynı zamanda 80 yaş kategorisinde yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu. Aynı gün öğleden sonra gerçekleştirilen gülle atma yarışında da piste çıkan kırmızı beyazlı atlet, elde ettiği 5.9'luk derece ile birinci olurken; bir 80 yaş kategorisi Türkiye rekoru daha kırdı.

İzmir'de birinci günü iki Türkiye rekoru ve iki birincilik ile kapatan başarılı sporcu, ikinci gün öğlen saatlerinde start verilen 200 metre yarışındaki 55.3'lük derecesi ile bir birincilik daha kazandı. - ANTALYA