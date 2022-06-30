Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu 7 Temmuz'a ertelendi
AA - Oktay Özden - Spor
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Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu ertelendi.
Antalyaspor Kulübü Derneğinin olağan genel kurulu ertelendi.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bugün yapılması planlanan genel kurul için yeterli katılım sağlanamadı.
İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenen olağan genel kurul, 7 Temmuz Perşembe günü aynı yerde, saat 17.00'de gerçekleştirilecek.
AA / Oktay Özden - Spor