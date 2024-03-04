Antalyaspor, Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçta Larsson'ın attığı golle Antalyaspor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
58. dakikada Saric'in pasında ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Buksa'nın şutunu kaleci ayaklarıyla kornere çeldi.
83. dakikada kalecinin pası kısa düşünce Safuri, önünde bulduğu topu gelişine kale gönderdi. Kaleci Nita son anda parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
90. dakikada Safuri'nin ceza yayı üzerinden sert şutu yandan auta gitti.
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Emir Eray Eyisoy, Bersan Duran
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural (Naldo dk. 76), Kaluzinski, Van de Streek, Saric (Erdal Rakip dk. 88), Ufuk Akyol (Safuri dk. 63), Sam Larsson (Bytyqi dk. 88), Adam Buksa
Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Milosevic, Ömer Toprak, Emre Uzun, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Gaziantep FK: Nita, Mustafa Eskihallaç, Djilobodji, N'koulou, Mbakata (Sorescu dk. 64), Furkan Soyalp (Mirza Civan dk. 88), Ogün Özçiçek, Lazar Markovic (Monteiro dk. 64), Gradel (Badji dk. 72), Maxim, Draguş
Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Arda Kızıldağ, Jevtovic, Morais, Ertuğrul Ersoy, Bahadır Gölgeli
Teknik Direktör: Marius Ninel Şumudica
Gol: Larsson (dk. 40) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Markovic, Monteiro (Gaziantep FK), Buksa (Antalyaspor) - ANTALYA