Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye 31 madalya kazandı
Antalya'da düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 31 madalya elde etti. Türkiye Güreş Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, turnuvaya 350 sporcu katıldı. Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı. Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz kazandı.
Antalya'da 17 yaş altında düzenlenen Uluslararası Zafer Kupası'nda Türkiye, 31 madalya elde etti.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kepez'deki Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya 350 sporcu katıldı.
Türkiye, kadınlarda takım halinde birinci, grekoromen ve serbest stilde ise üçüncü sırada yer aldı.
Milli takım, kadınlarda 4 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya alırken, grekoromen stilde 1 gümüş, 6 bronz, serbest stilde ise 1 gümüş, 8 bronz kazandı.