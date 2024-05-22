Ankaragücü, Trabzonspor'u yenerek ligde kalmak istiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık, Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor ile yapacakları maçı kazanarak diğer sonuçlara bakmadan ligde kalmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de 40 puanla 16. sırada yer alan başkent temsilcisi, 38. ve son haftada 26 Mayıs Pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek.

MKE Ankaragücü Trabzonspor maçını kazandığı takdirde Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Puan kaybı halinde ise sarı-lacivertli takımın durumu, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.

Yusuf Tanık: "Bütün ipler bizim elimizde

MKE Ankaragücü Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Tanık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Mayıs Pazar günü çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi.

Camialarına bu stresi yaşattıkları için üzgün olduklarını dile getiren Tanık, "Ligde bulunduğumuz pozisyondan asla memnun değiliz ve bunun değerlendirmesi elbette yapılacaktır. Öncelikle son 90 dakikada camia olarak kenetlenmemiz gerekiyor. Hala bütün ipler bizim elimizde. Kazandığımız takdirde diğer karşılaşmaların skorlarından bağımsız olarak ligde kalıyoruz." diye konuştu.

Yusuf Tanık, ligin son haftasında alt bölgeyi ilgilendiren tüm karşılaşmaların çok zor geçeceğine inandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her takım ligdeki pozisyonuna bakmadan en iyi mücadelesini verecektir. Telafisi olmayacak son hafta karşılaşmalarının tamamında adil ve hatasız bir hakem yönetimi bekliyoruz. Teknik ekip ve oyuncularımız maçın öneminin farkında. Son düdüğe kadar taraftarlarımızın desteğiyle her oyuncumuz maksimumunu ortaya koyacak ve takımımızı ligde tutacaktır. Ankaragücü'nün mutlaka ait olduğu Süper Lig'de kalması gerekiyor. Süper Lig'de en uzun süre yer alan takımlardan biri olan Ankaragücü'nümüzün mutlaka yoluna burada devam etmesi gerekiyor."