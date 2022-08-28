Ankara haberi: Ankara Keçiörengücü: 1-3

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Kapluhan, Oğuz Kağan Çalışır

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki haftayı puansız kapatan Altay, evinde Ankara Keçiörengücü'ne de yenilerek henüz puanla tanışamadı: 1-3. Maçın 23'üncü dakikasında Hamza gol perdesini açan isim olurken, 56'da Olawoyin farkı ikiye çıkardı. Altay 80'de Paixao ile umutlansa da 1 dakika sonra Bekir, Başkent ekibi adına 3'üncü golü kaydetti.

23'üncü dakikada konuk takım öne geçti. Olawoyin'in pasında topu iyi kontrol eden Hamza düzgün bir vuruşla ağları sarstı: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Altay sahasında Keçiörengücü'ne 3-1 mağlup oldu.