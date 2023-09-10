Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Şampiyonada Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Tayfun Taşdemir üçüncü oldu. Şampiyonluğu ise Vietnamlı Bao Phuong Vinh kazandı.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası tamamlandı.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Bilardo Tesisleri'nde düzenlenen organizasyon final mücadelelerin ardından sona erdi.

Organizasyonda 48 sporcu madalya kazanmak için mücadele ederken, Türkiye'yi temsil eden milli sporculardan Tayfun Taşdemir, üçüncü oldu. Şampiyonada Vietnamlı Bao Phuong Vinh birinci olurken, vatandaşı Quyet Chien Tran ikinci sırada yer aldı. Tayfun Taşdemir'in yanı sıra Güney Koreli Myung Woo Cho da üçüncülük elde etti.