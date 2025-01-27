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İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

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Fenerbahçe, Al Nassr forması ile sözleşmesini fesheden Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı. Talisca'yı taşıyan uçak, saat 21.00 sularında İstanbul'a iniş yaptı. Sarı-lacivertli formayı giyen Brezilyalı yıldızın ilk açıklaması "Birlikte tarih yazalım" oldu.

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşamaya vardığı Talisca'yı taşıyan uçak saat 21.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da: İşte ilk açıklaması

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile de kısa bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı-lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

TALISCA: GELİN, BİRLİKTE TARİH YAZALIM

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma: "Gelin, birlikte tarih yazalım" şeklinde bir yorum bıraktı.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

TALISCA DA UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca da, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

BREZİLYALI YILDIZIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber Yorumlarıİbrahim Aslan:

fenerin parasini yemeye geldi . ye iç yat para kazan ..

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Hayırlı olsun.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Fenev Diogo Carlos, Skriniar, Talisca gibi yıldızları alırken GS li yöneticilerin eli armut mu topluyor?EVET GERÇEKTEN DE ARMUT TOPLUYOR. GÖZ GÖRE GÖRE ŞAMPİYONLUĞU ONLARA BIRAKIYORLAR TRANSFER YAPMAYARAK. Ahmet kutucu ancak Febeli Oğuz aydın seviyesinde bir oyuncu, yani yıldız mıldız değil.

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Haber YorumlarıMahmut ilya:

FENERİN PARASINI YEMEYE GELDİ

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