İşte ilk açıklaması: Anderson Talisca, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Anderson Talisca transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, son olarak Al Nassr forması giyen Talisca'yı renklerine bağladı.

İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-lacivertlilerin anlaşamaya vardığı Talisca'yı taşıyan uçak saat 21.00 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden Brezilyalı yıldız ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Anderson Talisca, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmen Fenerbahçe'ye katılacak.

94 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Brezilyalı futbolcu, havaalanında Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile de kısa bir görüşme yaptı. Fenerbahçe'nin yeni transferi Anderson Talisca sarı-lacivertlilerde 94 numaralı forma ile sahada boy gösterecek.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın uçaktan fotoğrafını paylaştı ve "Yeni evin seni bekliyor" notunu düştü.

TALISCA: GELİN, BİRLİKTE TARİH YAZALIM

Öte yandan 30 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe'nin kendisi ile ilgili yaptığı paylaşıma: "Gelin, birlikte tarih yazalım" şeklinde bir yorum bıraktı.

TALISCA DA UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Fenerbahçe için yola çıkan Anderson Talisca da, uçaktan bir paylaşımda bulundu. Talisca'nın bu paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

BREZİLYALI YILDIZIN KARİYERİ

Bu sezon Suudi Arabistan ekibinde 19 maça çıkan oyuncu 8 gol kaydetti. Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil. Brezilyalı oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.