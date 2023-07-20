Anadolu Üniversitesi, transfer çalışmalarına devam ediyor

TFF 3. Lig'in 2023-2024 sezonunda mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi, Ankaraspor'dan kaleci Bayram Kılıç ve Fatsa Belediyesspor'dan sağ bek Bilal Can İner'i transfer etti.

TFF 3. Lig'in 2023-2024 sezonunda mücadele edecek olan Anadolu Üniversitesi, Ankaraspor'dan kaleci Bayram Kılıç ve Fatsa Belediyesspor'dan sağ bek Bilal Can İner'i transfer etti.

Anadolu Üniversitesi, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi beyazlılar, 2. Lig temsilcisi Ankaraspor'dan kaleci Bayram Kılıç ile bir yıllık kiralık olarak anlaşırken, 3. Lig ekibi Fatsa Belediyespor'dan ise Başakşehir altyapısında yetişen sağ bek oyuncusu Bilal Can İner'i 2 yıllığına kadrosuna kattı. Kulüpten transferlerle ilgili olarak "Takımımız 2023-2024 sezonunda transferde 2. lig takımı Ankaraspor'dan 2004 doğumlu kaleci Bayram Kılıç ile 1 yıllık kiralık anlaşmıştır. Başakşehir altyapısında yetişen, son olarak 3. Lig takımı Fatsa Belediyespor'da oynayan 2001 doğumlu Bilal Can İner ile 2 yıllık anlaşmıştır" açıklaması yapıldı.

Öte yandan TFF, 2023-2024 sezonu TFF 3. Lig fikstür çekiminin 24 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacağını duyurdu. - ESKİŞEHİR