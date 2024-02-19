Anadolu Üniversitesi Sporcuları Kick Boks Türkiye Şampiyonasından Madalya ile Döndü

Anadolu Üniversitesi sporcuları Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Kick Boks Türkiye Şampiyonasından madalya ile döndü.

15-18 Şubat tarihlerinde Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen turnuvada Anadolu Üniversitesi takımı 3 madalya ve 1 kupa kazandı. Anadolu Üniversitesi Kick Boks Takımı Sporcusu Ahmet Aydın (57kg Point) kendi kategorisinde çıktığı maçlardan galip ayrıldı ve Altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Üniversiteli sporcular Batuhan Bozdoğan (89kg Point) ve Rıdvan Atakan (57kg Kick-Light) ise çıktıları maçlardan derece elde etti. Sonuçlara göre Batuhan Bozdağan Gümüş madalya ile Türkiye ikincisi, Rıdvan Atakan ise Bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

70 Üniversiteden yaklaşık 500 sporcunun katılım gösterdiği turnuvada Kick Boks Erkek Takımı elde ettiği dereceler ile üçüncülük kupası kazanarak Anadolu Üniversitesini gururlandırdı. - ESKİŞEHİR