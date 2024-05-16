Ampute Milli Futbol Takımı Çorum kampını tamamladı

Fransa'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek Ampute Milli Futbol Takımı'nın Çorum'daki kampı sona erdi.

Ay-yıldızlılar, son idmanı yaptıktan sonra kentten ayrıldı.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine, kampı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

Çorum kampının takıma çok iyi geldiğini belirten Temiz, " Çorum, Fransa'daki müsabakaların oynanacağı bölge ile aynı rakımda olmasından dolayı özellikle tercih ettiğimiz bir yerdi. Havalar da çok iyi gitti, serindi. Birazcık sahanın zemini ağırdı ama bizim için bir yerde de iyi oldu. Kuvvet antrenmanı yerine geçmiş oldu." dedi.

Kampta keyifli günler geçirdiklerini dile getiren Temiz, Çorum halkının ilgisinden memnun kaldıklarını, yerel yöneticilerden çok iyi destek gördüklerini anlattı.

Kamp çalışmalarına 20 Mayıs'tan itibaren Kastamonu'da devam edeceklerini aktaran Temiz, "Burada iyi bir hazırlık yaptık. Kastamonu'da taktik antrenmanlarımızı, duran top organizasyonlarımızı çalışacağız. Kimin nerede ne yapması gerektiğini, A planı, B planlarımızı orada çalışacağız. İnşallah Fransa'ya şampiyon gidip şampiyon döneceğiz." diye konuştu.

Temiz, 30 Mayıs'ta sona erecek kampın ardından İstanbul'a gideceklerini, oradan da uçakla Fransa'ya geçeceklerini ifade etti.

Fransa'da düzenlenecek organizasyonun favorisi olduklarının altını çizen Temiz, şunları kaydetti:

"Ligden yeni çıkan sporcularımız fiziksel olarak iyiler. Daha iyi olmaları yönünde hazırladık ve kendileri de bu işe çok istekliler. Çünkü daha önce 2 defa şampiyon oldular. Üçüncü defa şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını görüyoruz. Çok istekliler, çok azimliler. Kendilerine çok güveniyorum. İnşallah bizleri utandırmayacaklar. Ellerinden gelenin fazlasını yapacaklar, eminim."