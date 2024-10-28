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Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen haftaki Diyarbakır ziyareti sırasında Amedspor kulübüne uğramıştı. CHP lideri Özel'in ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı "Kendisine Diyarbakır'da spor akademisi kuracağımızı söyledik, sadece kentimizi değil bütün bölgeyi ilgilendirecek altyapı desteğiyle ilgili yardımlarını istedik" dedi.

Amed spor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçen hafta Diyarbakır'daki temasları kapsamında kulübü ziyaret ettiğini anımsatarak, "Özgür Özel'e, Diyarbakır'da spor akademisi kuracağımızı söyledik, sadece kentimizi değil bütün bölgeyi ilgilendirecek altyapı desteğiyle ilgili yardımlarını istedik. Kendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi" dedi.

"ÇOK ANLAMLI BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

Özgür Özel'in 23 Ekim'de Diyarbakır'daki temasları kapsamında ziyaret ettiği Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü'ne destek sözü verdiği öğrenildi. Özel'in ziyaretiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Amed Sportif Faaliyetleri Kulübü Başkanı Aziz Elaldı, çok anlamlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti.

Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

"SAYIN ÖZEL İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞECEKLERİNİ SÖYLEDİ"

Özel'den, altyapı için destek talep ettiklerini anlatan Elaldı, şöyle konuştu; "Amedspor'un Türkiye'nin barış, demokratik ve özgürlüğe ulaşması için bir mihenk taşı olduğunu bu ziyaretle bir kez daha ispatlamış olduk. Özgür Özel, bu anlamda sürekli yanımızda olmaya çalışıyorlar. Bundan ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. CHP'nin yerel yönetimlerinden destek almak istediğimizi bildirdik. Kadın takımı, engelsiz basketbol takımı, altyapı gibi çok güçlü bir hareket kabiliyetine sahip bir kulübüz. Özgür Özel'e, Diyarbakır'da spor akademisi kuracağımızı söyledik, sadece kentimizi değil bütün bölgeye ilgilendirecek altyapı desteğiyle ilgili yardımlarını istedik. Kendisi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceklerini söyledi. İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği üzerinden bizim yerel yönetimlerimizle birlikte ortak çalışma yapacağız."

Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

"EĞİTİM SİSTEMİMİZİ KENDİMİZ OLUŞTURACAĞIZ"

Projelerinde büyük bir kompleksin yer aldığını aktaran Elaldı, bu kompleks sayesinde bölgedeki çocukların sporla bulaşacağını belirtti. Elaldı, "Bu kompleksin içinde altyapıyı çok güçlendirecek, bölgedeki bütün çocukları spora katacak, birçok branşta onları yetiştirecek bir yapı inşa edilecek. İçerisinde ayrıca spor akademisi kurulacak, kendi okullarımızı kuracağız. Bu komplekste eğitim sistemimizi kendimiz oluşturacağız. Belli bir dönem sonra oradan mezun olacak çocuklar Amedspor kongre üyesi, kulübün yönetiminde yer alma gibi birçok alanda yer alacaklar. Bu çalışmamızla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik

Amedspor Kulüp Başkanı Elaldı: CHP lideri Özel'den altyapı için destek talep ettik
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Diyarbakır Özgür Özel Politika Amedspor Eğitim Spor

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Yorumlar (3)

Ali Tokgönül:

Özgür başkan adam gibi adam .

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man over:

Diyarbakır belediyesi ne iş yapar ? Onlar destek versin tesis açın. Kaçak elektrik kullanımında ilk 5'te olan bir şehir.Sorsan hep mağdurlar.Şimdi de istanbul belediyesinden destek bekliyorlar.

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Baba Yabgu:

Demlilere söyleyin paraları silahlı terostlere aktaracağına sporcu terostlere aktarsın

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