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Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

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Galatasaray yeni transferi Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz sosyal medya rekorunu eline geçirdi. Instagram'da 23 milyon takipçisi olan 32 yaşındaki İspanyol golcü, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu rekorunu kırdı.

Trendyol Süper Lig'de lider olan ve UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun ardından ara transfer döneminin ikinci takviyesini dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata ile yaptı.

GALATASARAY'A MALİYETİ

Galatasaray, Milan ve İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Morata, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeye imza atacak. Cimbom, 32 yaşındaki futbolcuya sezon sonuna kadar 4 milyon euro ödeyecek. İspanyol forvete gelecek sezon ise 8 milyon euro maaş verilecek. Galatasaray, Milan'a ise toplamda 6 milyon euro'luk bir kiralama bedeli ödeyecek. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibine bu sezon için 2 milyon euro, gelecek sezon için 4 milyon euro verecek.

Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

TÜRKİYE'YE ADIM ATAR ATMAZ REKOR KIRDI

Dün gece İstanbul'a gelmesi planlanırken yoğun sis nedeniyle uçuş bugüne ertelenen ve saat 14.40 sularında sarı-kırmızılılara imza atmak için İstanbul'a gelen İspanyol forvet, Türkiye'ye adım atar atmaz rekor kırdı. Instagram'da 23 milyon takipçisi olan Alvaro Morata, Türkiye'de en fazla takipçisi olan futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı

GÖRKEMLİ BİR İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Öte yandan Galatasaray'ın Alvaro Morata'ya görkemli bir imza töreni düzenlemeye hazırlandığı belirtildi. Yıldız golcünün transferinin resmiyete dökülmesinin ardından GS Store'de Morata formaları da satışa çıkarılacağı öğrenildi.

Alvaro Morata, Türkiye'ye ayak basar basmaz rekor kırdı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıRecep Yanık:

E haberler.com galatasaraylı editleri hemen galatasaray güzellemekeri yapmaya başladı Fenerbahçe o kadar transfer yaptı iyi bi haberini yapmadı

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Haber YorumlarıFethi Tilki:

Fenerbahçeliyim ama açıkçası icardi etmez bu adam

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

bu adam fuzuli masraf olur İcardi ne olacak merak ediyorum

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Haber YorumlarıSer_hat:

Yarın ilk 11 desahada olmalı.Gs Gol atmakta zorlanıyor...

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Haber Yorumlarıtolgn:

HIC BIR B YIYEMIYECEK... FISSSSSSS HAVA GAZI

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