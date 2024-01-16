Altay, Yusuf Şimşek'le şahlandı

1'inci Lig'de bu sezon üst üste 8 mağlubiyet alıp, 13 hafta galibiyet yüzü göremeyen Altay, teknik direktörlük görevine Yusuf Şimşek'in gelmesinin ardından büyük çıkış yakaladı. Siyah-beyazlı kulüpte bu sezon 4'üncü teknik adam olarak son 4 maçta görev yapan Yusuf Şimşek, 3 galibiyet, 1 yenilgi ile takımına 9 puan kazandırdı. Tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde sadece iç sahada Boluspor'u 1-0 mağlup olan İzmir temsilcisi, daha sonra üst üste Adanaspor'u 1-0 (D), Ankara Keçiörengücü'nü 2-1, Şanlıurfaspor'u 1-0 dize getirerek 3'te 3 yaptı. En son Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda Göztepe, Çaykur Rizespor (D) ve Beşiktaş'ı mağlup ederek art arda 3 galibiyet alan Altay, 2 yıl 3 ay 22 gün sonra aynı seriyi yakaladı. Ligde 8'inci haftadan bu yana son sırada yer alan Altay, 10 hafta kaldığı 18'inci basamaktan kurtulup 17'nciliğe yükseldi. Kulüp lisansı alamaması nedeniyle 3 puanı silinen Altay 11 puana ulaşıp, kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkını 5'e düşürdü. Transfer yasağı nedeniyle 2 senedir takviye yapamayan Altay'da futbolcular gösterdikleri mücadeleyle alkış topladı.

ŞİMŞEK: BU SAVAŞTA BİZ DE VARIZ

Altaylı taraftarların maçtan sonra tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulunduğu teknik direktör Yusuf Şimşek, "Kesin olarak düştü gözüyle bakılan Altay vardı, fakat bu savaşta biz de varız" dedi. Galibiyeti taraftarlara armağan eden Şimşek, "Bu çocukların oyuncu kardeşlerimin inanılmaz özverili bir şekilde çalıştığını görüyorum. Maddi olanaksızlara rağmen inanılmaz derecede hem antrenmanda olsun hem maçlarda olsun müthiş bir şekilde efor sarf ediyorlar. Bunun da karşılığı olması gerektiğini düşünüyorum. Daha düne kadar bu takım kesin düşmüş denilen bir takımdı. Ama şimdi bu savaşta, bu yarışta biz de varız. Son dakikaya, son saniyeye kadar. Bunun mutluluğunu yaşayacağız. Ondan sonra tekrar ayaklarımız yere basarak önümüze devam edeceğiz" dedi.

110'UNCU YIL KUTLAMALARI ERTELENDİ

İzmir'de 16 Ocak 1914 yılında kurulan Altay Spor Kulübü'nün 110'un yıldönümü kutlamaları, Kuzey Irak'ta askerlerimizin şehit düşmesi nedeniyle ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gündoğdu Meydanı'nda kutlanması planlanan kulübümüzün 110'uncu kuruluş yılı etkinlikleri, Pençe-Kilit Harekatı operasyon bölgesinde hain teröristlerle yaşanan çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimizin aziz hatıralarına duyduğumuz saygıdan dolayı ertelenmiştir. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Kutlamaların 28 Ocak'ta yapılması bekleniyor.