Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul: İşleri tekrar yoluna sokmak için elimden gelen her şeyi yapacağım

Altay Teknik Direktörü Djilali Bahloul, çok yetenekli ve genç oyunculara sahip olduklarını söyleyerek, "İşleri tekrar yoluna sokmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Altay'ın Cezayir asıllı Fransız Teknik Direktörü Djilali Bahloul, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde basın mensupları ile bir araya geldi. Takımdaki oyuncu grubu ile yollarına devam edeceklerini dile getiren Djilali Bahloul, takım içerisinde yetenekli ve genç oyuncuların olmasının kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

"Özgüven eksikliği var"

Türk futbolunu daha önceden de takip ettiğini vurgulayan Altay Teknik Direktörü Bahloul Djiali, " Türkiye'yi daha önceden de biliyordum. Futbolun burada geliştiğini ve iyi olduğunun farkındayım. Transfer sürecimde bir arkadaşım aracı oldu ve her şey çok doğal gelişti. Kısa bir zamanda takımın başına geldim. Takımı son 3 maçtır yakından takip ediyorum ve burada büyük bir potansiyel var. Gözlemlediğim kadarıyla oyuncularımızın özgüven problemi var. Güven sorunu oyuncuların performansını sahaya olumsuz şekilde yansıtıyor" diye konuştu.

"Hak eden formayı alacak"

Hak edene formayı vereceğini dile getiren Bahloul, "Benim için oyuncunun 42 ya da 16 yaşında olması önemli değil. En iyi kimse o oynayacak. Bizi mutlu edenler bizimle kalmaya devam edecek. Tecrübeli oyuncuların takımda olması tabii ki avantaj. Ligde son sıradayız ve sorunlarımız var. Öncelikle maç kazanamıyoruz, gol atamıyoruz. Daha iyi sonuçlar almayı hak ediyoruz. Bazı detaylar eksik, onlar üzerine çalışıyoruz. Takıma sürpriz dokunuşlarımız da olacak" dedi.

"Taraftarlarımıza ihtiyacımız var"

Taraftarların deskteklerine ihtiyaçlarının olduklarını söyleyen Bahloul, "Durumun çok zor olduğunu biliyorum ancak bu süreçte taraftara ihtiyacımız var. İşleri tekrar yoluna sokmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Oyuncularım da ben de bunu istiyoruz. Taraftarlarımız takıma güvenlerini kaybetmesin. Sezon sonuna kadar birliktelik istiyorum. Sezon zor geçecek ama onlarla birlikte hedefimize ulaşacağız" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR