Altay'a penaltı atamayan yıldız futbolcunun hamile eşine çirkin tehdit

Manchester United'ın kalecisi Altay Bayındır, Arsenal ile oynanan FA Cup 3. Tur maçında iki penaltı kurtararak takımının tur atlamasını sağladı. 72. dakikada Odegaard'ın penaltısını kurtaran Bayındır, seri penaltılarda da Kai Havertz'e geçit vermedi.

HAVERTZ'İN KAÇIRDIĞI PENALTI BAŞINA İŞ AÇTI

FA Cup'a Altay Bayındır'ın kurtardığı penaltı ile veda eden Arsenal'da Kai Havertz'in eşi Sophia sosyal medyada korkunç tehdit mesajları aldığını açıkladı. 25 yaşındaki Kai Havertz, Emirates Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada seri penaltı atışlarında Altay Bayındır'a karşı kullandığı atışı kaçırmış ve Arsenal, FA Cup'tan elenmişti. Ayrıca, uzatma dakikalarında net bir gol fırsatını değerlendiremeyen Havertz, eleştirilerin hedefi olmuştu.

"UMARIM DÜŞÜK YAPARSIN!"

Karşılaşmanın ardından Havertz'in hamile eşi Sophia, sosyal medya üzerinden aldığı çirkin mesajların ekran görüntülerini paylaştı. Geçtiğimiz Kasım ayında bebek beklediklerini açıklayan Sophia, hakaret içeren mesajlarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

"Bunu yazmanın normal olduğunu düşünen herkes için çok şok oldum. Umarım kendinizden utanıyorsunuzdur."

Bir başka paylaşımında ise şu sözlere yer verdi: "Ne diyeceğimi bile bilmiyorum ama lütfen daha saygılı olun. Biz bundan daha iyiyiz."

Sophia'ya gelen mesajlarda 'umarım düşük yaparsın' ve 'evine gelip bebeğini katledeceğim' şeklinde ifadeler yer aldığı görüldü.