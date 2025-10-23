Altay'dan Karşıyaka'ya derbi jesti

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak İzmir derbisinde 7 yıl sonra rakip olacak Altay ve Karşıyaka arasında dostluk rüzgarları esiyor. Alsancak Stadı'nda ise 19 yılın ardından ilk kez derbiye çıkacak iki ekipten ev sahibi Altay, Karşıyaka'ya bilet jesti yaptı. Derbide misafir tribünde yer alacak yeşil-kırmızılı taraftarlar için bilet fiyatları Karşıyaka'nın sembollerinden olan 35.5 ifadesine atıfta bulunarak 35.5 TL olarak belirlendi. Altay Başkanı Sinan Kanlı, numaralı tribünün üstünü Karşıyaka taraftarlarına ücretsiz olarak tahsis etmeyi önerse de güvenlik gerekçesiyle teklif kabul edilmedi.

100 yılı aşan tarihi rekabette derbinin bilet fiyatlarını Alsancak Stadı'nın çimlerinde üzerine Altay forması giyerek sosyal medya hesabında yayınladığı videoyla açıklayan Sinan Kanlı, "İzmir'in ruhu budur; rekabetin içinde saygı, derbinin içinde dostluk vardır. Asırlık derbi mücadelesi için bilet fiyatlarını derbinin ruhuna uygun olarak güncelledik. Büyük Altay taraftarlarına maraton tribünde 35 TL, Karşıyakalı dostlarımıza da bilet fiyatlarımız 35.5 TL'den satışa çıkacak. Tüm İzmirlileri ve futbolseverleri bu büyük maça davet ediyorum. Tribünlerde buluşalım, bu güzel derbiye hep birlikte tanıklık edelim" dedi. Derbide ev sahibi Altay taraftarlarına açık olacak numaralı tribün 240 TL, VIP A ve C 750 TL, VIP B 1250 TL'den satışa çıkacak. Altay, daha önce Eskişehir spor taraftarına da biletleri Eskişehir'in plaka kodu olan 26 TL'den satmıştı.

KARŞIYAKA'DAN TEŞEKKÜR

Karşıyaka yönetimi açıklama yayınlayarak derbi öncesi bilet jesti için Altay Başkanı Sinan Kanlı'ya teşekkür etti. Kaf-Kaf'ın açıklamasında, "Altay Başkanı Sayın Sinan Kanlı ile yaptığımız görüşmelerde, kendisi numaralı tribün üzerini ücretsiz şekilde tarafımıza tahsis etmeyi teklif etti. Ancak güvenlik koşulları gereği bu mümkün olmadı. Bununla birlikte, ince düşüncesiyle maç bilet fiyatlarını 35,5 TL olarak belirledi. Son dönemde bazı mecralarda çıkan haberlerin aksine, iki kulüp de iletişim halindedir. İzmir'e yakışır şekilde, dostluk çerçevesinde bir İzmir derbisi yaşatmak için ortak bir anlayış içindeyiz. Altay Başkanı Sayın Sinan Kanlı ve Yönetim Kurulu'nu yaklaşımlarından dolayı teşekkür eder, her iki takıma da centilmence geçecek bir mücadelede başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

TRİBÜNDE BİRBİRLERİNE DESTEK VERMİŞLERDİ

Daha önce yıllarca 1'inci Lig'den Süper Lig'e çıkma mücadelesi verip, 2010'da Play-Off'ta rakip olan Karşıyaka ve Altay'da taraftarlar sonraki sezonlarda kritik maçlarda birbirlerine destek verdi. Karşıyaka taraftarları, Altay'ın 3'üncü Lig'deki Play-Off yarı finalinde 8 Mayıs 2017'de İzmir Atatürk Stadı'nda oynadığı Çorum spor maçında tribünde siyah-beyazlılarla birlikte yerlerini aldı. Karşıyalılar o sezon Altay'a 14 Mayıs'ta Antalya'da Kocaeli spor'la oynanan finalde de destek verdi. Altaylılar da Karşıyaka'nın 2018-2019 sezonunda yine 3'üncü Lig'de 10 Mayıs 2019'da Van spor'la oynadığı Play-Off maçında yeşil-kırmızılıları yalnız bırakmadı. İzmir'in en eski iki spor kulübü 3'üncü Lig'de ilk kez derbiye çıkacak.

BASATEMÜR'DEN ÇAĞRI

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup lider olup pazar günü Altay derbisini de kazanırsa geçen sezon başındaki müthiş seriyi egale edecek Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, derbi öncesi Fair Play çağrısı yaptı. Tecrübeli teknik adam, "Türk futbolunun iki büyük camiasının oynayacağı bir maç bizi bekliyor. Karşıyaka olarak amacımız tabii ki kazanmak. Bunun için sahada ne gerekiyorsa onu yapacağız. Derbiler böyle olmalı. Saha içinde yüzde 100 rekabet, tribünde rekabet olmalı ancak Fair Play çerçevesinde, asla oyunun dışına çıkmadan devam etmemiz gerekiyor. Ben genel olarak bu havayı da seziyorum" diye konuştu.

Basatemür, "Her iki takım taraftarının, Karşıyaka'mızın taraftarlarının sağduyulu yaklaşımları, yazıları ve çağrıları var. Aynı şekilde karşı taraftan da böyle çağrılar vardır. Zaten böyle olmalı. Futbol şöleni olsun, gelen insanlara güzel bir maç izletmek istiyoruz. Sonuçta futbol bir skor oyunu, skoru da almamız gerekiyor ancak taraftarın da coşkulu ve güzel oyun izleme beklentisini de unutmamalıyız. Biz her ikisine de karşılık verip, istediğimizi alacak şekilde sahada olup mücadele edeceğiz. Gelecek yıllara örnek, güzel bir derbi olmasını istiyoruz. Biz bunun için elimizden geleni yapacağız. Futbol bu tip karşılaşmalarla böyle derbilerle güzel oluyor. Onun bu için bu maçın heyecanını hem bizler hem de taraftarlar sonuna kadar yaşamalı. İnşallah kazanan taraf oluruz" dedi. Kariyerinde daha önce iki farklı dönemde Karşıyaka'yı çalıştıran Altay Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in ise derbi öncesi yorumda bulunmak istemediği öğrenildi.

ENSAR AMELİYAT OLDU

Karşıyaka'da 17 Eylül'de Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Bursa Yıldırımspor maçında ilk kez A takımda forma giyip talihsiz bir sakatlık yaşayan Ensar Sultansuyu, ön çapraz bağ ameliyatı oldu. Ensar'ı ameliyatın ardından hastane odasında Futbol Şube Başkanı Ahmet Yimsek, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve takım arkadaşları yalnız bırakmayıp ziyaret etti. Yeşil-kırmızılıların altyapısında yetişerek henüz profesyonel olmadan kariyerinin A takımla ilk maçına çıkan 19 yaşındaki genç sol bek mücadelede ilk yarının uzatma dakikalarında sakatlanmıştı.

Karşıyaka'da derbi öncesi Onur iyileşirken, hafif sakatlıkları bulunan Ensar, Erol ve Alpay takımla çalışıyor.