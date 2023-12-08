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Altay'da Teknik Direktör Değişikliği

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1'inci Lig ekiplerinden Altay'da teknik direktör Serkan Afacan ile yollar ayrıldı. Yerine Yusuf Şimşek getirildi.

1'inci Lig ekiplerinden Altay'da bugün teknik direktör Serkan Afacan ile yollarını ayıran yönetim, göreve Yusuf Şimşek'i getirdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'mizde Asbaşkanımız Erdal Kırtaş ile bir araya gelen teknik direktörümüz Yusuf Şimşek sözleşmesini imzaladı. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Yusuf Şimşek bu sezon Altay'da Tuna Üzümcü, Djilali Bahloul ve Serkan Afacan'ın ardından 4'üncü teknik adam olarak göreve başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yusuf Şimşek Altay Futbol Spor Güncel Haberler

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