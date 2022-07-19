Altay'da Scuk imzalamıyor

Altay'da geçen sezon Süper Lig'de kadroya alınmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Jasmin Scuk, küme düştükten sonra kendisini geri çağıran siyah-beyazlı kulübe kapıları kapattı. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi, geçen sezonu boşta geçiren Bosna Hersekli ön libero ile bir süredir temas halindeydi. Altay yönetiminin Jasmin Scuk'u ikna edemediği öğrenildi. FIFA'da davalık olduğu siyah-beyazlı kulüpten 450 bin Euro alacağı olan Scuk'un kariyerini Güney Kıbrıs Ligi'nde sürdüreceği bildirildi.

İç transferde İbrahim, Özgür, Ozan, Tolga, Deniz, Ceyhun ve son olarak Zeki ile sözleşme yenilen Altay, Jasmin Scuk transferinde mutlu sona ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, şimdiye kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Gabonlu ön libero Andre Poko ve Portekizli santrfor Marco Paixao'yu yuvada tutma konusunda umutlarını koruyor. Altay, geçen sezonki kadrosunda yer alan Poko ve Paixao dahil toplam 15 oyuncuyla yollarını ayırdı.