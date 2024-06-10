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Ölümcül Takip filmi oyuncuları kim, konusu ne? Ölümcül Takip filmi ne zaman, nerede çekildi?

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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Ölümcül Takip filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Ölümcül Takip konusu, özeti ve Ölümcül Takip oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Ölümcül Takip filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Ölümcül Takip filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Ölümcül Takip filmini izleyecek olanların merak ettiği Ölümcül Takip konusu nedir, Ölümcül Takip oyuncuları kimler ve Ölümcül Takip özeti gibi konuları inceliyoruz.

Ölümcül Takip FİLMİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat içerisinde sert ve otoriter bir polis olarak tanınan Tom Brant, kısa bir süre önce Blitz isimli polislere nefret duyan azılı bir katilin peşine düşmesi için görevlendirilir ve olaylar çok kıza zaman içerisinde büyüdükçe büyür. Daha sonra katilin hedefleri arasında kendisinin de olduğunu öğrenen Brant aynı zamanda uyuşturucudan kurtulmaya çalışan yakın bir arkadaşına da yardım etmeye çalışmaktadır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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